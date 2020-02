By

Morgana, uno de los personajes de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, protagoniza un nuevo video. Este nos muestra a la mascota de los Ladrones Fantasma en las oficinas de Koei Tecmo, la empresa encargada del desarrollo del musou basado en la franquicia de Atlus. Pero Morgana no solo visitó las instalaciones de Koei Tecmo para ver las impresionantes piezas de arte que tienen exhibidas, ya que también tuvo la oportunidad de conocer a Kou Shibusawa. Este es el cofundador de la compañía japonesa y productor del nuevo juego de los Ladrones Fantasma.

Shibusawa, cuyo nombre real es Yoichi Erikawa, habló sobre sus experiencias en los juegos de la franquicia de Atlus. Además agregó, que a Persona 5 le dedicó aproximadamente 100 horas. Sin embargo, el juego de la franquicia al que más le dedicó tiempo fue a Persona 4 Golden de PSVita con 200 horas. Al preguntarle por sus personajes favoritos del juego, él afirmó que son Ann Takamaki (Panther) y Ryuji Sakamoto (Skull).

Shibusawa también comentó que fue un gran fanático en la década del 90 de Megami Tensei, luego esta se convirtió en Shin Megami Tensei y de ahi salio el ‘spin-off’ Persona. Adicionalmente, en el video se puede apreciar un poco de la jugabilidad –a partir del minuto 5:15– del musou de los Ladrones Fantasma.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers llegará a Japón el 20 de febrero, para Nintendo Switch y PlayStation 4. No obstante, el juego aún no cuenta con una fecha de estreno para nuestro territorio.

Vía: Siliconera

Fuente: canal oficial de Atlus en YouTube