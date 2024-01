Pokémon Scarlet / Violet: ¿cómo jugar el epílogo de los DLC?

Una vez lanzado The Indigo Disk, la parte 2 de The Hidden Treasure of Area Zero, DLC de Pokémon Scarlet / Violet, The Pokémon Company anunció un epílogo para ambas historias con los personajes del juego base. A partir de la fecha los jugadores pueden acceder a dicho epílogo a través de la función Regalo Misterioso. Pero antes, hay unas cuantas condiciones que cumplir para tener en cuenta.

Para desbloquear el epílogo de Pokémon Scarlet / Violet: The Hidden Treasure of Area Zero, necesitas haber adquirido y completado las dos partes del DLC. Es decir, habiendo terminado las historias de The Teal Mask y The Indigo Disk. Esto por supuesto, dando a entender que has completado toda la historia principal de los juegos base Scarlet / Violet. Esto último incluye el torneo final en la Academia Naranja / Uva, que debes librar una vez convertido en campeón de Paldea.

Con estos requerimientos cumplidos, solo basta una conexión a internet para descargar la baya Meloc singular a través de la opción Regalo Misterioso. Con el objeto clave en tu mochila, puedes dirigirte al mapa de la isla Kitakami. En el Bazar Meloc (Peachy’s) de Villa Mersui (Mossui Town), necesitas interactuar con la siguiente decoración rosa.

Con esto darás inicio oficial al evento corto oficial que permite obtener al nuevo Pokémon de nombre Pecharunt, de tipos veneno/fantasma. Dejaremos que descubras su contenido para no arruinar la sorpresa, pero asegúrate de tener Pokémon de buen nivel en el equipo.

