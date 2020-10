La nueva aplicación de Xbox permitirá jugar de forma remota en iOS

Xbox por fin tendrá una manera de ser jugada por medio de los dispositivos iOS. Microsoft ha lanzado su última versión de la aplicación Xbox en Android y iOS. Esta nueva actualización le da un retoque a la interfaz, coincidiendo con el diseño de las nueva Xbox Series X y Series S.

Muchas de las propiedades de la aplicación habían estado disponibles en versiones anteriores. Sin embargo, algunas de estas son una novedad en el sistema operativo de Apple. La adición más significativa es la de la función de Juego Remoto, la cual permite que los dueños de una consola Xbox One o Series X/S puedan jugar a distancia en su dispositivo iOS.

Cabe aclarar que esto es muy diferente a la novedosa plataforma de juego en la nube xCloud. Microsoft está en una disputa con Apple para poder traer esta función al sistema.

Juego Remoto convierte a la consola en un servidor y está disponible para Xbox One y Series X/S. No obstante, no funciona para títulos que funcionen con retrocompatibilidad. Otras características de la aplicación incluyen poder gestionar las actividades de la consola desde el dispositivo. Se puede iniciar o detener una descarga, pre-cargar juegos comprados en la consola y subir capturas de pantalla y videoclips. Por supuesto, las opciones tradicionales de chat y red social están disponibles.

Los nuevos usuarios podrán descargar la aplicación en sus aparatos Apple por medio de este enlace.

Vía: VG24/7