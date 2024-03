Famitsu Dengeki Awards 2023: ganadores del público de Japón

Como es costumbre en marzo se cierran las premiaciones de los videojuegos del año pasado con los Famitsu Dengeki Awards, el cual ya tiene sus ganadores para la edición del 2023.

¿Quiénes son los ganadores de los Famitsu Dengeki Awards 2023?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (reseña) de Nintendo se coronó como el Juego del Año de los Famitsu Dengeki Game Awards 2023. El equipo de desarrollo de TLoZ: Tears of the Kingdom también recibió el premio al mejor estudio o desarrollador. El juego de Nintendo acumuló un total de tres premios, al igual que Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, una novela visual de terror de Square Enix.

Pueden ver la ceremonia de premiación de los Famitsu Dengeki Awards 2023 en el archivo. Sin embargo, este solo se encuentra en japonés.

Por otro lado, Final Fantasy XVI (reseña) fue el juego que más premios recibió en los Famitsu Dengeki Awards 2023. El juego de Square Enix acumuló un total de cinco premios.

Lista de ganadores de los Famitsu Dengeki Awards 2023:

Juego del Año : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mejor estudio o desarrollador de juegos : El equipo de desarrollo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

: El equipo de desarrollo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mejor Escenario : Paranormasight: Los Siete Misterios de Honjo.

: Paranormasight: Los Siete Misterios de Honjo. Mejores gráficos : Final Fantasy XVI.

: Final Fantasy XVI. Mejor música : Final Fantasy XVI.

: Final Fantasy XVI. Mejor actor de doblaje : Yuya Uchida por su papel de Clive Rosfield en Final Fantasy XVI.

: Yuya Uchida por su papel de Clive Rosfield en Final Fantasy XVI. Mejor personaje : Clive Rosfield de Final Fantasy XVI.

: Clive Rosfield de Final Fantasy XVI. Mejor juego en línea : Final Fantasy XIV.

: Final Fantasy XIV. Mejor juego de acción : Armored Core VI: Fires of Rubicon ( reseña ).

: Armored Core VI: Fires of Rubicon ( ). Mejor juego de acción y aventura : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mejor juego de aventura : Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo

: Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo Mejor juego de rol : Final Fantasy XVI

: Final Fantasy XVI Mejor aplicación : Honkai: Star Rail

: Honkai: Star Rail Mejor juego indie : Sea of Stars

: Sea of Stars Mejor novato : Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo

: Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo Mejor juego Esports : Street Fighter 6 ( reseña )

: Street Fighter 6 ( ) Premio especial Famitsu-Dengeki : Hi-Fi Rush y Baldur’s Gate 3 ( reseña )

: Hi-Fi Rush y Baldur’s Gate 3 ( ) Título más esperado de 2024: Metaphor: ReFantazio

Atlus celebró su premio como juego más esperado del 2024 para Metaphor: ReFantazio con un nuevo tráiler, el cual pueden ver en el siguiente enlace.

Vía: Siliconera