Lego Lord Of The Rings regresa a las tiendas digitales

A comienzos de 2019, los videojuegos de Lego Lord Of The Rings desaparecieron misteriosamente de Steam, Microsoft Store, PSN Store, WiiU eShop y demás tiendas digitales. Durante más de un año, los fanáticos de El Señor de los Anillos que querían vivir las aventuras escritas por Tolkien, pero con un ‘giro Lego’, tuvieron que rastrear copias físicas de estos juegos.

Afortunadamente, estos títulos están de regreso. Ya podemos encontrar Lego Lord of the Rings y Lego The Hobbit en las tiendas digitales en las que estaba disponible originalmente. Podemos encontrar el primero de ellos para PlayStation 3, Xbox 360, Android, Nintendo 3DS, iOS, PlayStation Vita, PC y Mac. Por su parte, LEGO The Hobbit vuelve a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, PC y Mac.

¿A qué se debió esta larga desaparición? No se ha dicho nada oficialmente, pero es casi seguro que fue un tema de licenciamiento con New Line Cinema, quienes tienen los derechos sobre las películas. No es raro que las empresas de videojuegos dejen vencer las licencias para vender títulos basados en una propiedad intelectual que no les pertenece si no están ganando suficiente dinero con ellas.

Si este es el caso, no sabemos qué hizo que Warner Bros. Interactive decidiera renovar la licencia para vender los títulos de Lego Lord of the Rings, pero nos alegra que lo haya hecho. La disponibilidad y preservación de todo tipo de videojuegos es un tema que nos preocupa mucho.

Via: Kotaku

Fuente: tiendas digitales de videojuegos