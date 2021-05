Los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Videojuego en 2021

En marzo conocíamos los 12 juegos finalistas para ingresar al Salón de la Fama del Videojuego en 2021. Entre estos sobresalían nombres como Animal Crossing, Portal, Call of Duty y FIFA. De años anteriores vimos ingresar a Mortal Kombat, Super Mario Kart, Microsoft Solitaire y Colossal Cave Adventure en 2019. Mientras que Minecraft, Bejeweled, Centipede y King’s Quest lograron lo propio en 2020.

El museo The Strong de Nueva York ha finalizado la ronda de votaciones y con ello nos presenta los cuatro nuevos integrantes del Salón de la Fama del Videojuego para el 2021. Tres juegos originales de PC y uno de GameCube son los elegidos: Microsoft Flight Simulator (1982), Where in the World Is Carmen Sandiego? (1985), StarCraft (1998) y Animal Crossing (2001).

Cada uno de estos juegos se destacan por su aporte a los géneros que exponen y su influencia en la cultura popular, de ahí que sean importantes obras de la década de los ochenta, noventa y comienzos del nuevo milenio. Microsoft Flight Simulator se ha expandido a una entrega moderna que ambiciosamente cubre el mundo entero como su mapa de juego. Carmen Sandiego inspiró a toda una generación de juegos de misterio y aventuras gráficas.

StarCraft es el segundo juego de Blizzard en ingresar al Salón de la Fama del Videojuego, después de World of Warcraft en 2015. El título de Nintendo, Animal Crossing, revolucionó los simuladores de vida y las relaciones sociales, con el más reciente New Horizons como uno de los juegos más vendidos en Nintendo Switch.

La exposición permanente del Salón de la Fama del Videojuego en el museo The Strong se puede visitar en Rochester, Nueva York.

Fuente: Museum of Play

Vía: Engadget