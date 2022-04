Todos los fanáticos del ‘anime’ estamos ansiosos por ver la segunda temporada de la excelente y perturbadora serie Made in Abyss, que debería llegar en julio de este mismo año. Pero esa no es la única noticia reciente relacionada con la obra de Akihito Tsukushi. Ya pudimos ver el tráiler oficial y conocer la fecha de lanzamiento del videojuego Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness en occidente.

Este será un RPG de acción en 3D que nos llevará a explorar el misterioso abismo que conocimos en el ‘manga’ y ‘anime’. Aunque la historia comienza con Riko y Reg, también experimentaremos una nueva aventura protagonizada por un explorador novato. Akihito Tsukushi, autor del ‘manga’ original, también es el responsable de esta nueva trama.

¿Cuál es el periodo de lanzamiento del juego Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness en occidente?

Este videojuego se pondrá a la venta en el periodo de otoño de 2022. Eso significa que lo tendremos en nuestras manos el último trimestre de este año. Está siendo desarrollado por Chime Corporation —responsables del videojuego de Re:ZERO— y será distribuido por Spike Chunsoft.

¿A cuáles plataformas llegará?

Cuándo salga a la venta, podremos disfrutar el juego Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness en PS4, Nintendo Switch y en PC mediante Steam.

Edición de colección

Este título se pondrá a la venta en dos ediciones, la edición estándar y una edición de colección que incluirá un «diario de explorador de cuevas» con imágenes e información de las criaturas, reliquias y silbatos. También incluirá un bello afiche de tela con una ilustración exclusiva de Kinema Citrus.

Fuente: Spike Chunsoft