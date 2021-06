Magic: Legends dejará de funcionar solo siete meses después de comenzar su beta

A comienzos de 2021 hablamos con mucho interés de Magic: Legends, un RPG de acción al estilo Diablo basado en el mundo y sistemas de juego de Magic: The Gathering. Su beta abierta comenzó en marzo e inicialmente atrajo mucho interés, pero sus largos tiempos de carga, aburrido tutorial y sistema de monetización alejaron a los jugadores. Aunque arreglaron algunos de sus problemas, parece que no fue suficiente.

Cyptic Studios, desarrolladores de Magic: Legends, anunció que van a apagar los servidores del juego el 31 de octubre de 2021, por lo que este dejará de funcionar.

El comunicado dice que están orgullosos de su trabajo con este título, pero no lograron el objetivo que tenían. ¿Cuál era este objetivo? No lo dicen y no sabemos realmente cuál fue la razón por la que tomaron esta decisión. ¿Pocos usuarios? ¿Malas críticas? ¿Los jugadores no estaban pagando mucho por las microtransacciones?

Mientras llega el momento de apagar los servidores de Magic: Legends, la tienda Zenda dejará de funcionar y todas las microtransacciones se podrán adquirir con Aether, la moneda del juego. Todos aquellos que hayan gastado dinero real recibirán un reembolso.

Obviamente, las versiones para consolas de Magic: Legends han sido canceladas. El estudio aclara que no hay planes de revivir este juego en el futuro.

