Muchos conocen la quintaesencia de Magic: The Gathering como el juego de cartas que ha hecho parte de la identidad ‘geek’ durante décadas. De la misma forma, este mundo creado por Wizards of the Coast se ha visto numerosas veces en los videojuegos como una simulación del juego actual. Ahora, Cryptic Studios está construyendo una nueva manera de encantar a los jugadores en esta trascendental aventura. En Magic: Legends, encarnaremos a uno de los magos más icónicos de la franquicia: el Planeswalker.

De acuerdo a la literatura de Magic, el Planeswalker es un hechicero que puede desplazarse entre distintos planos de la existencia, expandiendo su conocimiento adquirido en el Multiverso para pasar al próximo de los infinitos mundos.

En Magic: Legends, los jugadores podrán construir un mazo de 12 cartas de habilidad intercambiables para explorar y derrotar a los monstruos que se interpongan en el camino.

El juego contará con paisajes inspirados en las tierras de Magic: The Gathering como Caligo Morass y Shiv. También se podrá jugar en multiugador cooperativo y escoger clases como Geomancer o Mind Mage.

Magic: Legends será un juego en línea gratuito y las inscripciones para la beta ya están abiertas. El juego saldrá más adelante en el año para PlayStation 4, Xbox One y PC.

