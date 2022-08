El mapa de Colombia en versión World of Warcraft: una historia de hermanos y geografía

El 7 de agosto de 1819 Simón Bolívar estaba derrotando al ejército realista en la Batalla del Puente de Boyacá, lo que afianzaría de una vez por todas la idea de Colombia como república independiente (en ese entonces como La Gran Colombia). Sin embargo, probablemente «El Libertador» jamás se habría imaginado que el territorio actual (y reducido) de este estado sería plasmado en el estilo de un mundo de fantasía. Después de todo, en este 7 de agosto hablaremos de la existencia de un mapa de Colombia versión World of Warcraft, o WoW.

Hace unas semanas una publicación de Twitter alcanzó una buena cantidad de ‘Me Gusta’ y comentarios de apoyo porque mostraba un trabajo sorprendente. Este era un mapa de Colombia versión World of Warcraft, oWoW, que adaptaba toda la geografía del país: las cordilleras, los ríos principales y las capitales de departamentos (como puntos de vuelo).

Su autor, Santiago Reyes, había estado trabajando con mucha minuciosidad para tratar de plasmar este país en el estilo de los mapas de Blizzard Entertainment. En GamerFocus decidimos hablar con él para averiguar sus motivaciones para llevar a cabo este proyecto y descubrimos una historia familiar muy conmovedora. Esta es la historia de Reyes y su mapa:

Santiago Reyes es un estudiante de administración de empresas de la Universidad de Cundinamarca. Sin embargo, este joven ha tenido una cercanía al uso de Photoshop durante toda su vida y se considera un amante de la geografía y, particularmente, los mapas.

Tal y como cuenta, la idea del proyecto inició como un regalo para su hermano mayor, a quien le debe todo su conocimiento en videojuegos y la oportunidad de haber conocido World of Warcraft. Reyes sabía que esta sería una buena decisión no solo por el juego, sino por el deseo de su hermano de conocer todo el territorio colombiano. «También quería motivarlo a realizar ese viaje por todo el país», señala.

No solo se basó en el arte de Blizzard para lograr su cometido, sino que agradece mucho el apoyo de sus amigos cercanos y los tutoriales de Stryxin, un creador de contenido reconocido por hacer mapas para juegos de rol.

Consiguiendo inspiración

Aun así, parece que hallar una relación entre Colombia y Azeroth puede ser distinto para cada persona. En el caso de este estudiante, esto lo logró con un episodio particular en su vida. Reyes cuenta que tuvo un viaje memorable a Guatavita, Cundinamarca, un lugar desde donde se puede ver el Embalse de Tominé. Durante todo el viaje se dedicó a escuchar la banda sonora de World of Warcraft: Battle for Azeroth, particularmente las partes relacionadas a la región de Kul Tiras:

Para el autor del mapa, escuchar la banda sonora durante todo su recorrido fue muy especial:

«La música combinaba con el entorno del lago. Era algo mágico… hermoso. La fantasía, el amor de explorar nuevas sonar, de sentir cómo una balada te transporta a un entorno tanto familiar como ficticio hace que los dos componentes se vuelvan como un realismo mágico. Sí, es una balada de mar, pero escucharla con la sensación de la brisa del lago es increíble».

A pesar de que Kul Tiras sea una zona insular y Guatavita el interior del país, Reyes reconoce que esta relación puede ser irónica pero fue su forma especial de conectar estos dos mundos.

El recibimiento del público

Si bien fue un proyecto personal, la publicación en redes sociales del mapa desató una oleada de comentarios de apoyo y felicitaciones. Uno de los que Reyes destaca fue la apreciación por incluir los parques nacionales naturales de El Tuparro y Serranía del Chiribiquete, pues el Orinoco y el Amazonas no suelen ser representados en este tipo de actividades.

También la gente ha apreciado la anotación de recursos hídricos importantes, así como la forma de destacar el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todas las capitales de departamento de Colombia son señaladas como puntos de vuelo, lugares que los jugadores de WoW pueden usar para desplazarse rápidamente con una criatura aérea como un hipogrifo.

Esta vez, su ilustración del mapa al estilo #Warcraft #WorldOfWarcraft ha evolucionado y actualizado a la versión 2.0. 🗺️🌎



Recomiendo leer el hilo con todos los detalles, mejoras y respuestas a dudas existentes. 🧵 pic.twitter.com/iQBm1fbTkO — Santiago Reyes (@SR433_20) August 3, 2022

Aun así, es consciente que hay cosas que faltan y que ha estado mejorando constantemente. De hecho, hace poco publicó la «versión 2.0» del mapa de Colombia de World of Warcraft. Aquí se destacan elementos como la Torre Colpatria o el Nevado del Cocuy.

Cuando se le preguntó a Reyes sobre qué consideraba como «la zona de inicio de Colombia» (donde los jugadores comienzan con su personaje a nivel 1) y dónde la zona ‘endgame‘ (donde está el contenido de nivel máximo), este opinó que lo justo sería que la Costa Caribe sea una zona de inicio por el mismo recorrido que hicieron los conquistadores al entrar a este territorio. Además, consideró que el mayor nivel debería estar en la Amazonía por el tipo de fauna que allí se encuentra. En su opinión, Bogotá debería ser una zona neutral donde se concentran todos los jugadores y obtienen misiones (así como Dalaran en Wotlk y Legion).

Amor de hermanos

World of Warcraft ha sido el juego predilecto para Santiago Reyes desde los nueves años. Él lo juega en un reino oficial desde 2012, cuando su hermano le sugirió que compartieran la cuenta. Esto fue muy importante para su relación, porque los logros fueron compartidos y celebrados todo el tiempo: monturas, misiones, exploración, etc. Si bien ya no juegan tanto, este tiempo que invirtieron juntos es algo que los ha marcado desde entonces.

Por lo tanto, era natural que un mapa fuera el regalo de bodas para su hermano. Se lo dedica como una forma de inspirarlo y animarlo a que conozca el país que tanto ha querido recorrer y que cumpla sus sueños.

«Le agradezco profundamente por haberme criado y por haberme hecho la persona que soy hoy. Lo único que deseo que es que sea feliz y haga lo que le guste. Esa misma sensación que tengo cada vez que escucho la banda sonora de Kul Tiras quiero que él la experimente cuando visite cada rincón de este país. Creo que es lo más bonito que le puedo desear ahora mismo».

Ya que vio que mucha gente estaba dispuesto a aportar su grano de arena para darle un regalo a su hermano, Reyes decidió hacer una colecta para imprimir y entregar el regalo en las mejores condiciones. Pasó muy poco tiempo cuando ya había completado el dinero requerido.

El 100% de la meta para el regalo de bodas para mi hermano fue alcanzado gracias a la compra de @SergioTruR con el mapa de Colombia.



🗺️✨🗺️ pic.twitter.com/suspGxK3Zj — Santiago Reyes (@SR433_20) July 30, 2022

El regalo todavía no ha sido entregado. Sin embargo, ha estado compartiendo actualizaciones en su cuenta de Twitter y contando la historia del regalo desde cero en su blog personal.

Esto solo fue el comienzo

La era de los mapas de Latinoamerica mezclado con el estilo caracteristico de #WorldOfWarcraft #Warcraft ha comenzado.



¡Sean todos bienvenidos al Proyecto Latinoamerica!https://t.co/cMKlDHGwuR pic.twitter.com/Xsf5M98Wq2 — Santiago Reyes (@SR433_20) August 7, 2022

Para Reyes quedó claro que a la gente le gustó mucho su diseño. La idea de hacer un negocio a partir de esto le fue sonando cada vez más mientras hacía un mapa de Argentina para su mejor amiga.

Finalmente, decidió comenzar a trabajar en lo que llamó «Proyecto Latinoamérica – Mapas al Estilo de World of Warcraft». Tal y como cuenta en su página web, busca hacer mapas de todos los países de esta región desde México hasta Chile, incluyendo todos los del Mar Caribe. Su idea es vender en alta definición los mapas que vaya creando, por lo que la gente puede contactarlo a través de redes sociales o el formulario en su página para solicitar una copia de estos a cambio de una donación. Hasta ahora solo ha llegado al 15% de su meta y hay mapas de solo Argentina, Colombia y Ecuador. No obstante, con el tiempo irá publicando nuevos países.

Fuente: Santiago Reyes.