¿Qué videojuegos son ambientados en Colombia o la mencionan?

¿Te has preguntado alguna vez qué videojuegos ocurren en Colombia o hacen referencia a ella como parte de su narración o jugabilidad? Si es así, deberás saber que hay muchos más juegos de los que se cree que tienen lugar en este país. Después de todo, Colombia ha sido llamativa para franquicias como Hitman, Sid Meier’s Civilization, algunos que referencian a Pablo Escobar y numerosos videojuegos de disparos.

A continuación, te mostramos una lista de títulos en los que podemos ver a Colombia

Port Royale

Entre los primeros videojuegos de esta lista que ocurren en Colombia, tenemos a la franquicia de Port Royale.

Los juegos de Port Royale se ubican en los siglos XVI y XVII en el Caribe. Básicamente el jugador tiene un barco y puede decidir si solo ser un mercader o convertirse en pirata. La idea es dominar el mar y hacerse rico.

En Port Royale 4 (2020) encontramos tres puertos colombianos: Cartagena, Riohacha y Necoclí (Antioquia). Sin embargo, en esta época las ciudades siguen siendo territorio del virreinato de la Nueva Granada, así que deben su lealtad a España.

Metal Gear Solid: Portable Ops / Peace Walker

Metal Gear Solid: Portable Ops tiene lugar en Colombia, en una ficticia península de San Jerónimo. Se menciona a las FARC y de cómo los rusos estaban interesados en construir una base nuclear en Colombia. El Metal Gear RAXA es orgullosamente colombiano.

En Peace Walker, se relata de cómo Snake conoció a Kaz en una emboscada de la guerrilla. No obstante, lo único que podemos jugar en Colombia es el tutorial, que ocurre en una playa de Barranquilla.

Colombia en videojuegos: Virtual Tejo

Cuál Hitman, cuál Civilization, cuál Pablo Escobar: mejor juguemos en Colombia con Virtual Tejo.

Virtual Tejo: su nombre lo dice todo. Vamos a ir a una típica cancha de tejo boyacense ambientada con algo de carranga y vamos a lanzar un disco para tratar de acertar lo más cerca posible en el centro. Obviamente vamos a tratar de reventar la mecha y, mejor aun, si provocamos una moñona (el disco cae dentro del bocín y revienta la mecha).

La mejor parte de este juego para celulares es cuando hay un vitoreo del público cuando hay una mecha, pues podemos escuchar un típico «¡buenaaa!» que escuchamos cuando un grupo de colombianos ve un logro impresionante.

Global Operations

En Global Operations (2002) hay una única misión en la que hay que ir hasta Colombia y dar de baja a un capo de la droga. El nivel es sospechosamente similar al final de Scarface, pues la mansión y sus alrededores se ve muy parecido a la película de 1983 protagonizada por Al Pacino.

Sid Meier’s Civilization 6

En Sid Meier’s Civilization 6 podemos jugar como la Gran Colombia.

Sid Meier’s Civilization VI fue lanzado en 2016, pero no fue hasta 2020 con el ‘Pase de Frontera’ que presentó a la Gran Colombia con su líder Simón Bolívar. Cuando jugamos con él podemos crear ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Pasto, Neiva, Quidbó, así como ciudades de Panamá, Venezuela y Ecuador (que hacían parte de la unión).

Gran Colombia ganó rápidamente reconocimiento en la comunidad de Civilization. Muchos la consideran una de las mejores civilizaciones para una victoria por dominación (bélica), pues sus tropas pueden desplazarse más por turno y cuentan con la ayuda de comandantes generales como Antonio Nariño, José Antonio Páez, Francisco de Paula Santander y Antonio José de Sucre.

La selección para la música de la Gran Colombia en Civilization VI es increíble, pues combina distintos géneros que se escuchan en el país. Por ejemplo, tenemos combinaciones de flautas indígenas, pasillos y hasta música llanera.

Tom Clancy’s Splinter Cell: Essentials

En Tom Clancy’s Splinter Cell: Essentials hay una misión llamada «Norte de Santander». En esta, nos infiltramos en un campamento de las RAFC (referencia a FARC) y liberamos a un comandante secuestrado por ellos.

Hitman

Los videojuegos de Hitman han pasado por Colombia en más de una ocasión.

Anteriormente hemos hablado de la visita del Agente 47 a nuestro país. En esta nota explicamos que la representación que ha tenido Hitman: Codename 47 de Colombia no ha sido la mejor, pues llega a combatir contra narcotraficantes e interactúa con modelos muy estereotípicos de lo que son los indígenas. Si bien Hitman 2 resuelve un poco este tema de retratar a Colombia, no deja de ser una combinación de referencias del país que combinadas no dejan de generar un mal sabor.

¿Habrá una nueva ocasión para que Hitman se contextualice en Colombia? Solo el tiempo lo dirá.

Resistance 3

En el modo multijugador de Resistance 3 (2011) hay un mapa llamado Trainyard, supuestamente ambientado en Colombia.

Age of Empires III: Definitive Edition

Desde la expansión de Age of Empires III: The Warchiefs (2006) y todavía en el Definitive Edition, las colonias pueden acceder a la opción de Revolución en la Edad Industrial. Se puede elegir un país para que todos los colonos se conviertan en soldados, aparezca el mensaje «te has sublevado de tu madre patria» y tratar de dar un golpe final al enemigo.

Gran Colombia es uno de estos países. Cuando sucede la revolución, los colonos se transforman en Guardias de la Independencia y se pueden solicitar envíos de Llaneros, Ametralladoras Gatling, un grupo de mercenarios escoceses (por la Legión Británica) y al mismísimo Simón Bolívar.

Tom Clancy’s Recon: Jungle Storm

Nuevamente nos enfrentamos a las FARC, quienes habrían librado una serie de atentados terroristas en Bogotá. A pesar de que el campamento está en las inmediaciones de Bogotá, todo ocurre en inmediaciones de selva tropical o en puertos marítimos.

Uncharted 3: La traición de Drake

Dos capítulos de Uncharted 3: La traición de Drake ocurren en Cartagena. Básicamente la historia se remonta 20 años en el tiempo y vemos al protagonista entrar al Museo Marítimo de Cartagena para robar un anillo que pertenecía al pirata Francis Drake.

Capitán Colombia

El personaje que se convirtió en la cara de la Primera Línea durante el Paro Nacional de 2021 fue llamado el Capitán Colombia. Para celebrar su existencia, el estudio Flybyte decidió lanzar un juego sencillo (con referencia a Megaman 2) en el que hay que tocar las flechas que vayan apareciendo en el menor tiempo posible y así conseguir muchos «marchantes».

Narcos: Rise of the Cartels

Sabemos que Narcos: Rise of the Cartels está inspirada en la serie de Netflix y que esta no sigue el contexto histórico real, pero de todas formas se trata de otro de los videojuegos que usan el nombre de Pablo Escobar.

Se trata de un juego de estrategia similar a XCOM. Sin embargo, parece que el público no estuvo muy contento con este lanzamiento.

Chameleon (2005)

Se trata de un juego de sigilo y acción desarrollado por 2K Games que salió solo en checo y ruso. Es sobre un agente de la CIA que busca a los asesinos de sus padres y viaja por todo el mundo, incluida Colombia.

Conflict: Global Terror

En este título controlamos a varios soldados que hacen misiones en todo el mundo para combatir el terrorismo. Al comienzo son secuestrados por guerrilleros en Colombia, por lo que deben escapar usando idealmente el sigilo.

Videojuegos sobre Colombia: Pablo Escobar: Cartel Wars

Pablo Escobar: Cartel Wars es otro de los videojuegos del narcotraficante que nació en Colombia.

Este es uno de esos juegos para celular tipo Clash of Clans en el que se construye una base (cuyo centro es una hacienda) y se reúnen recursos par hacer tropas y defensas que permitan combatir contra otros jugadores.

Terrorist Takedown: War in Colombia

Nuevamente, tenemos que luchar contra narcotraficantes y guerrilleros en haciendas estereotípicas. Principalmente tendremos que destruir plantaciones de coca.

Videojuegos ambientados en Colombia: Tombo Survivor

El polémico Tombo Survivor generó bastante indignación en la sociedad cuando fue lanzado. Para muchos, su mensaje de crítica y sátira a la fuerza pública del país era válido, pero para sectores defensores de su accionar pareció degradante y grosero.

El juego trata de ser un policía (a veces del ESMAD) que debe controlar hordas de ciudadanos molestos que lanzan empanadas ¿Cómo se hace? Con solo bolillazos y esquivando los ataques enemigos.

Zula

Zula es otro de los videojuegos donde aparece el nombre de Pablo Escobar.

Zula es un juego de disparos turco en el que se usan personajes de distintas partes del mundo. Entre ellos está Pablo Escobar, «conocido por su ambición y crueldad». Parece que solo querían incluir un elemento violento de este país, pues el personaje no se parece mucho al real y tampoco es que el capo se hubiera ensuciado demasiado las manos teniendo a tantos sicarios disponibles.

Asphalt Urban GT

Entre estos videojuegos que suceden en Colombia, Asphalt Urban GT es el único de carreras. La selección es muy peculiar, pues contiene una pista que pasa por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los edificios parecen no distar mucho de lo que encontramos en la ciudad, así que esta aparición no está nada mal.

Battlefield: Bad Company 2

En este título de disparos caemos en la selva colombiana después de que unos guerrilleros derribaran nuestro helicóptero, así que tenemos que luchar contra ellos y los rusos que los apoyan.

Syndicate

Syndicate es un juego de estrategia e isométrico de 1993 en el que se manejan a varios agentes que hacen misiones por todo el mundo. Uno de los escenarios es Colombia, aunque no hay ningún elemento característico que le haga diferente al del resto del mundo.

Delta Force: Black Hawk Down – Team Sabre

Este juego tiene una campaña en Irán y otra en Colombia. En Colombia se combate contra los hombres del capo de la droga Antonio Paulo.

Mención de honor: Cris Tales

El videojuego colombiano Cris Tales no hace parte de esta lista pero se merece una mención, pues sus desarrolladores han mencionado en varias ocasiones cómo sus escenarios fueron inspirados en distintas zonas del país.

¿Has conocido otros videojuegos que se ambienten en Colombia o la mencionen constantemente más allá de los mencionados en esta lista como Hitman, Sid Meier’s Civilization y demás? ¡Compártenos tus descubrimientos!