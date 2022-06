WoW Classic WotLK: novedades, cambios, fecha y todo lo que necesitas saber sobre la expansión

Hace poco Blizzard Entertainment anunció que este año llegaría Wrath of the Lich King a World of Warcraft Classic, por lo que dedicamos toda una columna de opinión sobre por qué esta expansión fue tan buena. Faltarían pocos meses para su lanzamiento, así que en esta nota recopilamos todo sobre WoW Classic WotLK: sus novedades, contenido inicial con el que saldrá como la posibilidad de crear caballeros de la muerte -DK-, qué pasará con los servidores de TBC CLassic y la fecha de lanzamiento oficial cuando esta sea revelada.

Si te interesa jugar esta expansión como cuando fue lanzada en 2008, responderemos tus dudas más comunes a continuación:

¿Cuándo estará disponible la expansión?

Todavía no hay una fecha de lanzamiento definida para WoW Classic WotLK.

Hasta ahora no hay una fecha de lanzamiento oficial para WoW Classic WotLK. De lo que se sabe hasta ahora es que estará lista este año. No obstante, jugadores ya pueden suscribirse a la beta en la página oficial. Se rumora que muchos podrán probarla en esta fase a finales de julio o inicios de agosto.

Por otro lado, la información reciente sobre el lanzamiento de World of Warcraft: Dragonflight da nuevos indicios. Esta asegura que la expansión de la versión ‘retail‘ llegará el 31 de diciembre de este año o antes. Es muy probable que Blizzard ajuste el estreno de las dos versiones en fechas similares, si no en la misma semana. Aun así, falta todavía una confirmación oficial.

¿Qué pasará con los servidores de Classic?

Blizzard eliminará servidores de WoW Classic TBC.

Recordemos que con el paso a Wow Classic TBC empezó a existir algo llamado «Temporada de Maestría» para facilitar el manejo de servidores y de jugadores que quisieran seguir jugando Classic. Esto permitía que los jugadores pudieran iniciar desde cero en otro servidor para vivir una vez más la experiencia de la versión original mientras que el resto podía simplemente quedarse en sus servidores y empezar a jugar The Burning Crusade. La cuestión es que estos son servidores de temporada que se supone que darán todo el contenido clásico (nivel 60) a lo largo de un año y se van a reiniciar.

Lo que no se sabe todavía es si también habrá Temporada de Maestría para TBC. Es decir, si también se dará la oportunidad para elegir entre WotLK o quedarse en TBC conservando el personaje o iniciando desde cero como «desafío».

Pantalla de selección para elegir servidores de Classic o TBC Classic. Se puede pagar para clonar el personaje y tenerlo en ambas versiones.

Lo que sí está confirmado con respecto a este tema son dos cosas. La primera es que habrá la posibilidad de entrar a reinos con un «inicio fresco». Esto significa que los jugadores disfrutarán Wrath of the Lich King pero desde nivel 1, no tendrán posibilidad de pagar por una subida de nivel, no se permitirán transferencias de personajes a estos destinos y no permitirán la creación de caballeros de la muerte -DK- sin un personaje de nivel 55 en el reino. Todas estas restricciones estarán vigentes por 90 días, según el comunicado. Obviamente, quien desee seguir con su personaje existente desde Wow Classic TBC, puede elegir jugar en uno de los servidores acordes a esa expansión o decantarse por uno de WotLK sin inconvenientes.

Lo otro es que una lista de servidores serán eliminados por baja población. Esto incluye el reino latino Loatheb. Ante esto, Blizzard regalará a los jugadores transferencias gratuitas para que hagan el traspaso de personajes sin inconvenientes. Si tu personaje se encuentra en este o alguno de los reinos mencionados, es mejor que hagas la transferencia pronto o podrías acabar perdiendo tu nombre por falta de disponibilidad.

¿Qué novedades ha anunciado Blizzard para Wow Classic WotLK?

WoW Classic WotLK tendrá algunas novedades que no tuvo su versión original.

Hace poco Blizzard explicó que si bien la idea es dar la experiencia más cercana posible a Classic, hay cosas que va a cambiar para «fomentar y proteger las experiencias sociales», elemento que se fue perdiendo con las actualizaciones y el pasar de las expansiones.

Por lo tanto, se decidió no implementar en absoluto el buscador de mazmorras que llegó a mitad de Wrath of the Lich King. En vez de eso, la compañía aconseja «formar vínculos con otros jugadores», como con un grupo de amigos o una hermandad.

Eso no quiere decir que se ofrezca todo a la antigua. Para evitar demasiada complejidad, se cambiará el sistema de emblemas que consistía en monedas especiales que cada nivel nuevo de mazmorras o bandas podía arrojar y que permitía cambiar por equipo. Esto eventualmente se hizo demasiado confuso, por lo que ahora se piensa poner solo dos tipos de emblemas: uno para mazmorras y bandas de parches anteriores (emblemas de heroísmo) y otros para bandas nuevas de 10 y 25 jugadores (emblemas de valor). Naturalmente, los emblemas de heroísmo otorgarán equipo de menor poder.



Blizzard eliminará servidores de WoWClassic TBC.

Tampoco habrá demasiados cambios en el mundo. Esto implicará no implementar nuevas ayudas que señalan el lugar para realizar las misiones como había llegado eventualmente en la expansión.

Por último, se planea mantener las mazmorras vigentes a pesar de ganar equipo nuevo. Se habló de la posibilidad de incluir algunos «desafíos», pero no se aclaró mucho al respecto. Adicional a esto, el lanzamiento de Naxxramas tendrá una mayor dificultad que en su momento.

Más allá de los cambios, Blizzard prometió una bonificación de 50% experiencia de seis a ocho semanas antes del lanzamiento de WotLK Classic. Todavía no hay fecha confirmada para esto.

¿Qué novedades trae Wow Classic WotLK con respecto a The Burning Crusade?

Sin todavía conocer su fecha de lanzamiento, sabemos que Wow Classic WotLK vendrá con cierto contenido destacado.

Algunas de las novedades de Wrath of the Lich King -Wotlk- ya están listadas en nuestra columna de opinión sobre la expansión, pero mencionaremos las más importantes a continuación:

Nivel máximo aumentado hasta 80 .

. Nuevo continente: Rasganorte . Tiene 10 zonas y este será apto para subir de nivel desde 68 hasta 80.

. Tiene 10 zonas y este será apto para subir de nivel desde 68 hasta 80. Inclusión de vehículos con habilidades de daño . Estos serán útiles en Ulduar, Conquista del Invierno, Playa de los Ancestros e Isla de la Conquista. Por primera vez se puede infligir daño de asedio y destruir estructuras.

. Estos serán útiles en Ulduar, Conquista del Invierno, Playa de los Ancestros e Isla de la Conquista. Por primera vez se puede infligir daño de asedio y destruir estructuras. Conquista del Invierno es una zona que puede controlar la Alianza o la Horda dependiendo de los resultados de la batalla que cada cierto tiempo tiene lugar ahí. Controlar el lugar da acceso a misiones y a la Cámara de Archavon, una banda que arroja equipo (o tokens) para el jugador contra jugador (con temple).

es una zona que puede controlar la Alianza o la Horda dependiendo de los resultados de la batalla que cada cierto tiempo tiene lugar ahí. Controlar el lugar da acceso a misiones y a la Cámara de Archavon, una banda que arroja equipo (o tokens) para el jugador contra jugador (con temple). Wrath of the Lich King incluye por primera vez la clase héroe caballero de la muerte -DK-. Inicia en nivel 55 y tiene su propia línea de misiones iniciando como esclavo del Rey Exánime. Usa armadura de placas y puede ser tanto personaje de daño como tanque.

En Wrath of the Lich King se juega por primera vez con los DK.

Llegan las reliquias o ‘heirlooms‘. Esto es equipo ligado a la cuenta que permite a los nuevos personajes tener bonificaciones de estadísticas y de experiencia cuando están subiendo de nivel.

o ‘heirlooms‘. Esto es equipo ligado a la cuenta que permite a los nuevos personajes tener bonificaciones de estadísticas y de experiencia cuando están subiendo de nivel. Funciona por primera vez la pestaña de logros .

. Las monturas ya no ocupan espacio en la mochila y ahora hay monturas que pueden llevar pasajeros.

ya no ocupan espacio en la mochila y ahora hay monturas que pueden llevar pasajeros. Nueva profesión: inscripción . Sirve para hacer glifos mayores y menores, así como pergaminos.

. Sirve para hacer glifos mayores y menores, así como pergaminos. Hay tabardos para recolectar reputación para las distintos grupos de tu facción: Horda o Alianza.

¿Cómo funcionarán los talentos?

Los talentos en esta expansión seguirán funcionando como puntos que se obtienen por cada nivel desde nivel 10 hasta el máximo (80) y que se gastan como se convenga en distintos beneficios y ramas. Sin embargo, por primera vez se puede pagar al entrenador de clase para activar la doble especialización, que permite tener una segunda configuración guardada sin tener que reiniciar continuamente, lo que se hace ridículamente caro.

Esto es muy útil para que sanadores puedan cambiar a una especialización de daño y puedan hacer misiones solos o pegar cuando no se necesita tanta curación en un jefe. También si, por ejemplo, quieres probar al DK en Wrath of the Lich King en sus distintas combinaciones de tanque y daño, será más provechoso hacerlo con una doble especialización. Por último, sirve para tener una rama enfocada al JcE (Jugador contra Entorno) y otra al JcJ (Jugador contra Jugador).

¿A qué contenido podremos acceder en cada fase de WotLK Classic?

En Wrath of the Lich King puedes llevar a tu DK, guerrero, druida o cualquier clase a subir de nivel en Tundra Boreal.

Se cree que el contenido de WotLK Classic funcionará con el mismo sistema de fases de TBC Classic y Classic. Es decir, se tratará de hacer coincidir el lanzamiento de mazmorras y bandas con el orden en el que llegaron en cada parche en su época. Esto no ha sido confirmado todavía, pero de ser así se puede esperar que el orden sea el siguiente:

Fase 1: mazmorras de La Matanza de Stratholme, Fortaleza de Utgarde, Pináculo de Utgarde, El Oculus, El Nexo, El Bastión Violeta, Fortaleza de Drak’Tharon, Ahn’Kahet: el Reino Antiguo, Azjol-Nerub, Gundrak, Cámaras de Piedra y Cámaras de Relámpagos. En bandas estarían Naxxramas, El Ojo de la Eternidad (Malygos) y el Santuario Obsidiana. En la Cámara de Archavon solo estaría disponible Archavon.

Lo primero que veríamos de contenido en WoW Classic WotLK sería Naxxramas, pero todavía no hay fases ni una fecha definida para su lanzamiento.

Fase 2 : Llegaría la banda de Ulduar y en la Cámara de Archavon agregarían al jefe Emalon.

: Llegaría la banda de Ulduar y en la Cámara de Archavon agregarían al jefe Emalon. Fase 3 : Como mazmorra llegaría solo Prueba del Campeón. En bandas estaría disponible La Guarida de Onyxia (nivel 80) y Prueba del Cruzado. En la Cámara de Archavon estaría Koralon.

: Como mazmorra llegaría solo Prueba del Campeón. En bandas estaría disponible La Guarida de Onyxia (nivel 80) y Prueba del Cruzado. En la Cámara de Archavon estaría Koralon. Fase 4: En cuanto a mazmorras, estaría el Foso de Saron, las Cámaras de Reflexión y La Forja de Almas. De bandas estaría Ciudadela de la Corona de Hielo y el Santuario Rubí. Finalmente, la Cámara de Archavon se completaría con Toravon.

Este fue el resumen actual de todas las novedades y contenido que se conoce hasta ahora sobre Wow Classic WotLK. Estaremos actualizando cualquier información que se conozca hasta su lanzamiento.