Masahiro Sakurai, padre de Kirby y Smash, ahora es youtuber

Hace unos días, Masahiro Sakurai dio por terminada la publicación diaria de imágenes de Super Smash Bros. Ultimate a través de Twitter, labor que inició en diciembre del 2019. El creador de Kirby y la franquicia Super Smash Bros. es una persona disciplinada en su trabajo, ahora que el ‘crossover’ cesó desarrollo de personajes DLC, tiene un poco más de tiempo a disposición.

Pensando en un nuevo proyecto personal, sin ánimo de lucro y con el único objetivo de aportar sus conocimientos a los nuevos desarrolladores de videojuegos –y a la industria en general–, Sakurai decidió abrir un canal de YouTube y ser youtuber. Como explica en su video introductorio en el canal ‘Masahiro Sakurai on Creating Games’, este proyecto no está relacionado con Nintendo pero tiene el permiso de la compañía para compartir material.

Video de bienvenida en Masahiro Sakurai on Creating Games.



Un caso curiosamente opuesto al de Mike Dailly –creador de Grand Theft Auto— y Rockstar Games.

Sakurai compartirá sus videos en inglés y japonés, pagando de su bolsillo a un editor y un traductor que los hacen ver profesionales. Como es educativo, no los monetizará y por lo tanto no tendrán publicidad en el medio. Así mismo, no serán videos muy extensos sino cortos y concisos con el tema a tratar en cuestión. Es básicamente un proyecto por amor al arte. Una forma de devolver al público su aprecio por los juegos que ha desarrollado.

Muy pocos desarrolladores de renombre son tan activos en redes sociales y están dispuestos a compartir conocimientos como Sakurai. Hideo Kojima es uno de ellos, pero sus gustos van más hacia las películas, música y libros; de vez en cuando cuenta anécdotas de desarrollo en Twitter y en Gamescom 2022 anunció un nuevo podcast en Spotify. Así que el canal de Sakurai es una de las mejores iniciativas que podemos recibir.

Hasta el momento se pueden ver otros dos videos. Uno donde resume los proyectos en los que ha trabajado, entre ellos unas raras mascotas virtuales con escarabajos que pueden pelear entre sí. Otro donde explica la importancia en los videojuegos de detener un momento la acción al morir el personaje jugable, algo que sinceramente jamás habíamos contemplado pero que tiene mucho sentido.

