Todos los juegos y anuncios de Gamescom ONL 2022

Ya comenzó uno eventos más importantes para la industria de los videojuegos. Gamescom —celebrado cada año en Cologne, Alemania— dio inicio a su edición de 2022 con su tradicional ONL (Opening Night Live) con muchas presentaciones y anuncios de juegos como Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, Lies of P, High on Life, Return to Monkey Island, Gotham Knights, Borderlands y muchos más.

Everywhere

Dune: Awakening

Este es un nuevo juego de mundo abierto de supervivencia inspirado en los libros de Frank Herbert.

Dualsense Edge

Entre los anuncios de juegos de ONL Gamescom 2022 pudimos dar una breve mirada al nuevo y personalizable control oficial para PS5.

The Callisto Protocol

También presentaron un nuevo tráiler de jugabilidad de este juego de terror espacial. Sigue haciendo gala de extrema violencia y ‘gore’.

The Lords of the Fallen

Esta fantasía oscura se presentó en ONL Gamescom 2022 con un vistoso tráiler cinematográfico al ritmo de Mother, de Danzig.

Moving Out 2

La secuela del divertido título multijugador llegará en 2023.

Hogwarts Legacy

Un nuevo tráiler de jugabilidad para este título que llegará en febrero.

New Tales from the Borderlands

La esperada secuela del ‘spin-off’ de la saga llegará en octubre de 2022.

