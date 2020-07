Microsoft estaría interesada en comprar Warner Bros. Games

A mediados de junio, un reporte del medio estadounidense CNBC apuntó a que AT&T —uno de los conglomerados mediáticos más grandes del mundo, propietario de WarnerMedia desde 2018— está considerando vender algunas de sus propiedades para pagar una deuda de 200.000 millones de dólares. Entre las empresas que AT&T está dispuesta a vender se encuentra Warner Bros. Games, división enfocada en videojuegos y compuesta por algunos de los estudios más aclamados de la industria. Estos incluyen a Rocksteady, responsable de Batman: Arkham Asylum (2009) y sus secuelas, y NetherRealm Studios, creador de Mortal Kombat.

Ahora, semanas después de que esta información saliera a la luz, The Information ha publicado un reportaje en el que demuestra el interés de Microsoft en adquirir Warner Bros. Games para expandir su catálogo de exclusivos para Xbox Series X. No sería la primera vez que la compañía compraría estudios ‘third party’ para sumarlos a Xbox Game Studios.

Microsoft no es la única que está interesada en comprar

Por supuesto, Microsoft no es la única que se ha mostrado interesada en adquirir todos estos talentos. Take Two Interactive, Electronic Arts y Activision también han mostrado interés.

Cabe aclarar que por el momento se desconocen las condiciones de la venta de la división de juegos de Warner Bros. Si bien el comprador obtendría a todos los estudios, no se sabe si estos vendrán con la licencia de las propiedades intelectuales que pertenecen a Warner Bros. Estas incluyen DC Comics, El Señor de los Anillos, Scribblenauts, Mortal Kombat y Harry Potter.

Se espera que AT&T pronto ofrezca información oficial sobre la venta de Warner Bros. Games.

Fuente: The Information