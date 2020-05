Minecraft Dungeons – Reseña

Minecraft Dungeons

- Servidores no son muy estables. - La construcción de ‘builds’ resulta casi imposible por la aleatoriedad de las recompensas. - Un completo desaprovecho de las mecánicas por las que Minecraft es conocido.

Lo que no nos gustó

En resumen

Minecraft Dungeons es una adecuada incursión al género ‘dungeon crawler’. Ofrece un considerable apartado de personalización alrededor de las habilidades y, si bien el multijugador en línea no es muy estable, el jugarlo en grupo ciertamente hace la experiencia mucho más divertida. Sin embargo, incluso si las referencias visuales a la mitología de la franquicia están a punto, es una lástima que Mojang Studios no haya sacado provecho a las mecánicas de construcción por las cuales es tan conocido Minecraft. Aunque es una aventura disfrutable de principio a fin, Minecraft Dungeons no termina siendo más que un ‘dungeon crawler’ estándar sin un atractivo único más allá de su ambientación y presentación.