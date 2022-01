My Hero Academia: Ultra Rumble será un juego gratis tipo ‘battle royale’

La popularidad del ‘manga’ y ‘anime’ My Hero Academia se encuentra en un punto muy alto gracias a la reciente llegada de la película Misión mundial de héroes (cuya reseña pueden leer aquí). Aunque hace mucho que la franquicia dio el salto a los videojuegos, estos no han resultado tan impactantes. Eso podría cambiar muy pronto cuando Deku y sus amigos se unan a uno de los géneros más populares del medio en el juego ‘battle royale’ gratis My Hero Academia: Ultra Rumble.

Este nuevo juego fue anunciado por Bandai Namco en el más reciente número de la revista japonesa Weekly Jump.

My Hero Academia: Ultra Rumble tendrá partidas de hasta 24 jugadores en línea. Las imágenes que incluye nos dejan hacernos una idea de cómo será este título en acción.

La revista no revela una posible fecha de lanzamiento para este ‘battle royale’ de My Hero Academia. Pero sabemos que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC mediante Steam. Tampoco dice nada sobre su posible llegada a occidente, pero creemos que la popularidad de MHA en este lado del mundo hará que sí podamos jugarlo.

Bandai Namco planea realizar una beta cerrada pronto, pero tampoco dio detalles. Les informaremos aquí en GamerFocus si es posible participar desde Colombia.

Via: Gematsu

Fuente: revista Weekly Jump