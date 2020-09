Naughty Dog celebra un nuevo año de The Last of Us

El desarrollador Naughty Dog celebrará lo que antes era conocido como el “Día del Contagio” (por obvias razones) y ahora llamado día de The Last of Us con varias sorpresas relacionadas con la franquicia que van desde coleccionables hasta juegos de mesa.

Para empezar, Mondo lanzará un álbum de lujo en vinilo de la banda sonora de The Last of Us: Part II, compuesta por Gustavo Santaolalla y Mac Quayle. El compilado viene con dos posters de edición limitada. También se está desarrollando un juego de mesa de The Last of Us por parte de CMON, quien también lanzó juegos de tablero para Bloodborne y God of War.

Mamegyorai sacará al mercado figuras Premium de 16 pulgadas de Ellie y Joel disponibles en tres ediciones únicas.

Por otra parte, los aficionados podrán descargar el más reciente tema dinámico para PS4 de The Last of Us: Part II en el que se destaca la escena en la playa. El tema estará disponible de forma gratuita hasta el lunes 28 de septiembre.

PlayStation Gear relanzará las ediciones de colección del juego que incluyen las guitarras Taylor 341Ce y GS Mini, además de nuevos paquetes de colección que incluye una nueva figura Funko Pop! de Joel.

Por último, Naughty Dog organizará un concurso de fotografía usando el modo de fotos de The Last of Us: Part II. El ganador recibirá una edición de Ellie del juego, mientras que los subcampeones se les otorgarán un control DualShock 4 de edición limitada.

A pesar de la controversia que rodeó su lanzamiento, el juego estuvo en los primeros lugares en ventas y una muy buena recepción de la crítica. Los fans tienen mucho por celebrar en este día.

Vía: DualShockers