The Last of Us: Naughty Dog cancela el multijugador ‘online’ en desarrollo

En junio del 2022, Naughty Dog anunció el ‘remake’ The Last of Us Part I para PS5 y PC. A su vez, revelaron el desarrollo de un título multijugador para actual generación basado en la popular franquicia. Internamente conocido como The Last of Us Online y con miras para lanzarse en 2023, en mayo de este año Naughty Dog publicó un comunicado en el que informaban que el juego necesitaría más tiempo. Aparentemente, Sony buscó consejo en Bungie, desarrolladores de Destiny 2. Querían que TLoUO tuviese el mismo alcance de un juego como servicio. Al parecer no quedaron convencidos y resolvieron cancelar el juego.

¿Qué pasó con el multijugador The Last of Us Online?

En un nuevo comunicado, el estudio explicó la decisión.

«Sabemos que esta noticia es difícil para muchos, especialmente nuestra dedicada comunidad The Last of Us Factions, quienes han seguido nuestras ambiciones multijugador fervientemente. Estamos igualmente devastados en el estudio por lo que esperábamos poner en sus manos. El equipo del multijugador ha estado en preproducción con este juego desde que estábamos trabajando en The Last of Us Part II. Creando una experiencia que sentimos era única y con tremendo potencial.

En la medida que el equipo trabajaba en su concepto para The Last of Us Online durante este tiempo, su visión se cristalizó, la jugabilidad llegó a ser más refinada y satisfactoria. Estábamos entusiasmados sobre la dirección en la que nos dirigíamos. En camino a la producción plena, el nivel de nuestra masiva ambición quedó clara. Para lanzar y soportar The Last of us Online, teníamos que poner todos los recursos de nuestro estudio y mantener el constante contenido poslanzamiento durante años. Impactando así el desarrollo de nuestros futuros juegos para un solo jugador.

Teníamos dos caminos frente a nosotros: ser únicamente un estudio de juegos como servicio o continuar enfocándonos en juegos con narrativas como las que han definido la herencia de Naughty Dog.»

The Last of Us Online fue originalmente planeado como un componente multijugador para The Last of Us: Part II y posteriormente cortado. El juego estuvo en desarrollo por dos años e incluía nuevos personajes, varios de ellos personalizables debido a su naturaleza ‘online’ competitiva. Al estilo del primer multijugador en PS3, los jugadores se unirían a facciones y lucharían por la supervivencia entre cuarteles de violentos humanos e infectados.

La locación elegida para The Last of Us Online estaba inspìrada en San Francisco. Aunque The Last of Us Part II Remastered saldrá en PS5 el 19 de enero del 2024, un posible The Last of Us Part III no ha sido del todo confirmado por Naughty Dog.