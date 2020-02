Muchos creyeron que Beyond, la última gran actualización de No Man’s Sky, iba a ser el final de la gran historia de redención que comenzó en 2016 con el lanzamiento del juego. Pero Hello Games sigue sorprendiéndonos. Desde entonces hemos recibido actualizaciones que nos permiten mejorar nuestra nave y crear nuestra propia música. Pero las cosas no pararon ahí, ahora ha llegado al juego la posibilidad de tener nuestra propia nave viviente.

La actualización Living Ship, que llegó a No Man’s Sky el 19 de febrero, introduce un nuevo tipo de naves al juego. Bueno, en realidad no son naves, sino hermosas criaturas vivas que nos permiten entrar en ellas para surcar el universo.

¿Cómo conseguir nuestra propia nave viviente en No Man’s Sky?

Si quieren su propia nave orgánica van a tener que seguir una nueva serie de misiones. Estas naves no se ‘crean’, sino que nacen. Tendremos que conseguir un huevo para incubarlo. Para comenzar, solo tenemos que visitar la Anomalía Espacial y seguir el llamado del Huevo del Vacío.

Igual que las naves normales, también podemos mejorar las naves vivientes. Éstas no usan partes, sino que tienen órganos especializados para cada función. Agregar o mejorar una característica a una de estas criaturas implica ‘nutrirla’ de forma adecuada.

Además, esta actualización ha agregado nuevas cosas que descubrir en el espacio profundo, como nuevas formas de vida y objetos misteriosos que esperan entre planetas.

Hello Games ha dicho que continúa trabajando en más actualizaciones para No Man’s Sky. ¿Con qué nos sorprenderán en el futuro?

Fuente: blog oficial de PlayStation