Varios juegos de Need for Speed desaparecen de las tiendas digitales

Tenemos una muy mala noticia tanto para los fanáticos de los videojuegos de carreras como para los que pelean por la preservación de videojuegos. Mediante una publicación en el subreddit oficial de Need for Speed, los responsables de la franquicia anunciaron que varios juegos desaparecerán de las tiendas digitales.

Lo peor de la noticia es que dichos juegos comenzarán a desaparecer el mismo día del anuncio (mayo 31 de 2021). La razón por la que no dieron tiempo para que los jugadores pudieran aprovechar a comprar estos juegos antes de su desaparición es aún peor. Todos los juegos de Need for Speed retirados de las tiendas dejarán de funcionar en línea el 31 de agosto de 2021.

Así es, a partir de esa fecha no vamos a poder jugar carreras con otras personas mediante internet en ninguna plataforma.

Los títulos afectados son los siguientes:

Need for Speed Carbon

Need for Speed Undercover

Need for Speed Shift

Need for Speed Shift 2: Unleashed

Need for Speed The Run

La razón que dieron para esta decisión es que el número de jugadores de estos títulos no hace viable el mantener sus servicios en línea y es mejor enfocar sus recursos en el futuro de Need for Speed.

Esta es, por donde se mire, una mala noticia y otra razón por la que vale la pena seguir luchando por la preservación de videojuegos. Una alternativa es exigir el código de los servidores para que los mismos fanáticos puedan encargarse de mantenerlos con vida. Es poco probable que lo hagan, pero algún día seremos suficientes voces como para que no lo puedan ignorar.

Por lo pronto, juegos más recientes de la saga como Need for Speed Heat y Payback seguirán funcionando normalmente.

Fuente: Reddit