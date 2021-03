Nintendo 3DS: top 10 de los mejores juegos

El 27 de marzo del 2011 Nintendo 3DS arribó a territorio americano con solo un mes de diferencia respecto a su lanzamiento en Japón. La promesa del 3D estereoscópico sin gafas en una consola portátil fue difícil de vender en un principio, en especial al tratarse de la sucesora de Nintendo DS, familia de portables que alcanzó más de 150 millones de unidades y hasta la actualidad sigue siendo la consola más vendida en la historia de la compañía.

Para ponerlo en contexto, hasta la descontinuación de Nintendo 3DS el pasado 16 de septiembre del 2020, este sistema alcanzó solo la mitad del total de unidades vendidas que logró la familia DS.

A mediados del 2011, Nintendo tuvo que bajar el precio de 3DS y poner en marcha el ‘Programa Embajador’ para quienes hubiesen pagado un precio completo por la consola. Gracias a esto los primeros compradores recibieron gratuitamente, por medio de la Consola Virtual, 10 juegos de NES y 10 juegos de Game Boy Advance. Estos últimos jamás se pusieron a la venta de forma individual –ni ningún otro título de GBA– por alguna extraña razón. En adelante y con el aumento de una consistente librería de juegos ‘first/third party’, las cosas mejoraron considerablemente.

Loa mejores juegos de Nintendo 3DS

Con los cumplidos 10 años de 3DS en territorio americano, así mismo celebramos con un listado top 10 de sus mejores juegos. Aunque notarán un par de excepciones entre los enlistados, intentamos darle prioridad a los títulos originales de 3DS más que a los ‘remakes’ o adaptaciones de otras plataformas. Por eso juegos como Metal Gear Solid: Snake Eater 3D, Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King o Xenoblade Chronicles 3D no están presentes en la lista, pero son excelentes y merecen prioritarias menciones de honor.

Super Mario 3D Land

Pese a no haber salido junto con la consola sino hasta temporada navideña, el primer juego de Super Mario para 3DS es de los que más aprovechó el promocionado efecto 3D. Acercarse a los niveles clásicos pero en formato tridimensional abrió las puertas a un nuevo tipo de juego solo exponenciado en Super Mario 3D World. Enfocado en niveles para un solo jugador, esta versión sigue siendo la original.

Mario Kart 7

La franquicia de juegos más vendida de Nintendo no decepcionó en su primera entrega de octava generación. Un diseño de pistas que también aprovechaban el 3D y la posibilidad de reunir hasta ocho consolas en multijugador local (además del online Nintendo Network). Generó algunas de las más encarnadas competencias que probaron la habilidad y buena elección de vehículos y personajes.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Un ‘remake’ del premiado y querido juego de Nintendo 64 que, a diferencia de otras adaptaciones en 3DS, no sacrificaba gráficos sino que los elevaba. Este trabajo de Grezzo (estudio ya familiar con Zelda) añadió las suficientes mejoras para hacerlo una versión definitiva, como el práctico acceso a los menús, mapas y hasta tutoriales para los jugadores debutantes. Fue el primer título fuerte de Nintendo en 3DS.

Resident Evil Revelations

Si olvidamos un inferior Resident Evil: The Mercenaries 3D, encontramos en Revelations el primer juego original de la saga en 3DS que dejaba en alto el nombre de Capcom. Después sería llevado a consolas caseras y desarrollada una secuela, pero en 3DS brilló por sus gráficas y jugabilidad triple A, compatible con el accesorio Circle Pad Pro y definitivamente recomendable a falta de un segundo ‘stick’ en el sistema.

Fire Emblem Awakening

Era la última oportunidad de la franquicia en vista de las bajas ventas de los anteriores juegos de Fire Emblem. Intelligent Systems no solo expandió el sistema de relaciones entre personajes sino que creó una nueva era, con algo de ‘fanservice’ y una opción casual, pero la misma adictiva estrategia por turnos. Después llegarían Fire Emblem Fates: Conquest/Birthright y Revelation, con más reto e historia.

Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney

Level-5 y Capcom unieron esfuerzos sin precedentes en un ‘crossover’ para la historia, con el abogado más prestigioso y el profesor más astuto de los videojuegos. Combina a la perfección el estilo de ambas series y les da la oportunidad de brillar por igual. Del mismo modo, en 3DS encontramos Professor Layton and the Miracle Mask y Professor Layton and the Azran Legacy, o Dual Destinies y Spirit of Justice en el caso de Phoenix Wright.

Animal Crossing: New Leaf

Antes del estruendoso éxito de New Horizons, el simulador de vida por excelencia de Nintendo ganó más adeptos con esta entrega portátil para 3DS, aún así menos de la mitad de lo que ha vendido en Switch hasta ahora. La facilidad para conectar jugadores a través de Nintendo Network y su alto nivel de adquisición entre el público femenino (56%), lo convirtió en un título vende consolas según Nintendo.

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

Si hay un juego de Zelda de simple acceso es esta secuela de A Link to the Past ubicada en su mismo Hyrule, pero con un poco más de libertades, una suerte de experimento como mundo abierto. La habilidad de Link de transformarse en una pictografía fue bien recibida, así como una versión paralela de Hyrule en forma de Lorule que hacía las veces de ‘Mundo Oscuro’. El único pero: es muy fácil.

Monster Hunter 4 Ultimate

Por primera vez en un Monster Hunter portátil, los jugadores pudieron enfrentarse en línea gracias a esta versión para 3DS, que mejoraba todo sobre MH4. A través de una caravana viajera, cruzando tierras y pueblos inexplorados, los cazadores se encontraron con cientos de misiones, horas de juego y por supuesto criaturas gigantes. Una muy ambiciosa entrega en empaque pequeño que aprovechó las capacidades de la consola.

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey

El juego estrella protagonizado por Bowser, con desarrollo de personaje incluido y capaz de exponer con éxito las habilidades del enemigo de Mario de forma no villanesca. Es original de DS pero en este ‘remake’ de 3DS brilla todavía más su jugabilidad, historia y música, además de ser de las últimas grandes adiciones en la portátil. El contenido adicional de Bowser Jr. como minijuego de estrategia, la cereza del pastel.

Otras menciones especiales: Yo-Kai Watch, Luigi’s Mansion: Dark Moon, The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, WarioWare Gold.

¿Extrañado de no ver un solo Pokémon de 3DS? Quizás este listado aclare la decisión.