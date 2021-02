Pokémon 25: ranking definitivo de los RPG principales

Es el videojuego RPG más vendido de todos los tiempos, la franquicia multimedios más rentable de la historia y un fenómeno cuya fiebre no frena con los años, capaz de revalorizar en pleno 2021 la locura colectiva por cartas intercambiablees a precios estrambóticos. Son 25 velas las que sopla Pokémon desde el lanzamiento en Japón de las versiones Red/Green un 27 de febrero de 1996, misma fecha que ha sido declarada desde hace algún tiempo como el ‘Día de Pokémon’ alrededor del mundo. La celebración anual a una franquicia que apela a niños y adultos por igual, que también une familias a la vez que crecen con cada nueva generación.

Pero enfoquémonos en los videojuegos, donde nació todo desde aquel humilde Game Boy. Ahora apartemos la enorme cantidad de ‘spin-off’ -algunos de ellos muy buenos, otros olvidables- y dejemos a un lado los arcades japoneses con jugabilidad propia, de los que muchos a este lado ignoran su existencia. Tomemos únicamente los RPG principales o también llamados juegos canónicos de la longeva franquicia. Con esto claro, ¿cómo se clasifican los RPG de las ocho generaciones de Pokémon? ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles merecen las Pester Ball de la vergüenza?

Antes de comenzar, algunas aclaraciones:

-Nos guiaremos únicamente por las versiones americanas (por lo tanto nos corresponden ediciones en inglés).

-Se tienen en cuenta tanto los juegos base de cada generación como sus versiones definitivas o terceras/secuelas.

-Se tienen en cuenta los respectivos remakes que conserven el mismo estilo de sus inspiraciones.

-Debido a esto último, Let’s Go, PIkachu! / Eevee! no se toman como los segundos ‘remakes’ que son de Red/Green/Blue/Yellow, ya que utilizan mecánicas de captura basadas en Pokémon GO, sin batallas.

-El ‘Pase de Expansión’ con The Isle of Armor / The Crown Tundra, ya que no se puede jugar de forma independiente, se cuenta a la par con Sword / Shield.

-Por obvias razones, los revelados ‘remakes’ Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl todavía no hacen parte del listado. En un futuro serán incluidos.

-Como todo en la vida -y las reseñas de videojuegos- es un ranking con opiniones subjetivas, siéntete libre en no estar o estar de acuerdo y la sección de comentarios está disponible para ello, siempre con moderación y respeto, por supuesto.

Comencemos.

17. Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon

Solo un año entre las versiones base y estas «definitivas» dieron como resultado un par de juegos con escasas novedades aparte de Ultra Bestias. De por sí la región Alola no goza de elementos básicos como una Liga Pôkémon o líderes de gimnasio, así que no había mucho por hacer en ese sentido para rescatar los juegos originales (pese a las buenas intenciones de refrescar la fórmula).

16. Pokémon X / Y

El salto de la franquicia principal al 3D dejó sentimientos encontrados, en especial porque GameCube tuvo dos RPG ‘spin-off’ gráficamente superiores. El estilo pseudo-chibi en una región Kalos inspirada en Francia minimizó el sentido aventura que si inspiraban los juegos en 2D, irónicamente. Esta travesía lineal con leve mitología de una antigua guerra Pokémon, pudo haber hecho más en 3DS.

15. Pokémon Sun / Moon

El primer viaje a Alola fue solo un poco mejor que el segundo. El problema con esta tropical región es que, para bien o para mal, no se siente como un tradicional RPG de Pokémon. Son unas vacaciones en ambientes reminiscentes a Hawaii, donde ocasionalmente invadimos nidos de las criaturas en su hábitat natural y ejecutamos cierta apropiación cultural con bailes nativos.

14. Pokémon Omega Ruby / Alpha Sapphire

Los ‘remakes’ de la región de Hoenn hicieron lo propio al tomar el motor de juego de X / Y y revivir la aventura Pokémon de GBA «sobrecargada con agua». Un resultado decente con varias mejoras en calidad de vida, incluyendo la posibilidad de sobrevolar la isla. Pero el estilo pseudo-chibi 3D siguió pasando factura y no estuvo a la altura de lo que en su momento lograron los ‘sprites’.

13. Pokémon Diamond / Pearl

Los debutantes de Sinnoh aprovecharon las dos pantallas que les ofreció Nintendo DS, mientras el mundo de juego a temperaturas bajas vibraba con entornos y construcciones que poco a poco se despegaban del 2D, sin alterar drásticamente los personajes. El reloj en tiempo real regresó afortunadamente, con múltiples cambios de iluminación según la hora del día.

12. Pokémon FireRed / LeafGreen

Estos primeros ‘remakes’ solo buscaban brindar todo el Pokédex de Kanto a Hoenn, de ahí que su evolución pueda sentirse leve. Pero no importa cuántas veces hayamos estado en Kanto, estos diseños en GBA la dotaron de vida y colores antes limitados en Game Boy. Además del adaptador wireless de regalo, su éxito los hicieron responsables de las futuras resurrecciones de cada generación.

11. Pokémon Ruby / Sapphire

En una extraña decisión, los elementos en tiempo real de sus predecesores cercanos fueron criminalmente reducidos en GBA, pese a que los cartuchos también usaban baterías. En cambio teníamos una variopinta región de Hoenn con reflejos en el agua y hasta huellas en la arena. Un ecosistema variado, atractivo, y muchos Pokémon acuáticos para la colección.

10. Pokémon Sword / Shield + Armor / Crown

Son el primer ejemplo de lo que sería un mundo abierto de Pokémon gracias al Área Silvestre, La Isla de la Armadura y Las Nieves de la Corona, con una cámara libre de movimiento, Pokémon sobre el mapa de juego y un 3D más refinado. Galar como la Inglaterra de Pokémon también brindó batallas como espectáculos deportivos y las gigantescas transformaciones del fenómeno Gigamax.

9. Pokémon Platinum

Si Sinnoh nos presentó a la deidad creadora del mundo Pokémon, Arceus, esta versión definitiva la estelarizó su contraparte del mundo Distorsión, Giratina. Como una adición en línea hasta para 20 jugadores simultáneos con minijuegos, intercambios y batallas, ‘Wi-Fi Plaza’ significó un antes y después para la franquicia cuya interactividad comenzó localmente con un cable link.

8. Pokémon Red / Blue

No tienen las múltiples mejoras de los enlistados arriba y abajo, pero son la razón por la que celebramos 25 años de Pokémon. El descomunal éxito de estos RPG, los juegos más vendidos de Game Boy, se debe a su accesibilidad al género, la original propuesta de capturar y entrenar criaturas que en cualquier otro juego serían «rivales», y el lazo emocional que forma entre jugadores y juego, por humilde que luzca.

7. Pokémon Crystal

El punto máximo de la región Johto llegó de la mano de poder elegir entrenadora además de entrenador, así como una ‘Torre Batalla’ para el post-juego con un decente reto en sus instalaciones. El misterio de los Unown en las Ruinas Alfa fue expandido, de igual forma facilitada la cacería de los felinos legendarios, y el de la portada, Suicune. El juego más vendido en la Consola Virtual de 3DS.

6. Pokémon Black 2 / White 2

Las primeras secuelas numéricas en la historia de los juegos principales siguieron la ruta argumental de los ubicados en la americanizada región Unova, introduciendo Pokémon, dos líderes de gimnasio, pueblos, rutas y dando inicio a la aventura desde el punto opuesto del mapa. Una consistente cantidad de contenido, la opción de subir el nivel de dificultad y por supuesto, el Pokémon World Tournament.

5. Pokémon Yellow

La popularidad del ‘anime’ y de Pikachu llevó a remaquillar Red / Blue para acercar a ese público que no había comenzado con los juegos. Que Pikachu siguiera al jugador, el Equipo Rocket hiciera aparición y Red se pareciera a Ash Ketchum fue suficiente. Esta versión final de la primera generación también exhibía y coloreaba nuevos y mejores ‘sprites’, haciéndose la más apetecida de aquella ronda original.

4. Pokémon Emerald

Ruby / Sapphire evolucionaron en su forma máxima. No era tanto por revolucionarios nuevos contenidos sino por la implementación de los mismos, fuese dentro de la historia, jugablemente en ciertas ubicaciones de captura de Pokémon (cantidad incrementada), así como la introducción del ‘Frente Batalla’ en reemplazo de la ‘Torre Batalla’, todas unas instalaciones dedicadas al post-juego.

3. Pokémon Gold / Silver

Una región Johto que transcurría en tiempo real (en pleno año 2000) y donde sucedían eventos según el día de la semana. La posibilidad de criar Pokémon y obtener huevos. Dos regiones vecinas completas, aún si Kanto resulta recortada (todo un logro del gran Satoru Iwata). 16 gimnasios y líderes Pokémon por derrotar. Red como el máximo jefe final. Difícilmente se han podido igualar estos juegos hasta hoy.

2. Pokémon Black / White

Los estandartes de la quinta generación significaron un reinicio suave a la franquicia, en una lejana región Unova con Pokémon completamente nuevos y Pokédex nativa sin especies antiguas (por lo menos hasta sus secuelas). Poseen una historia madura que invita a reflexionar sobre el particular lore de Pokémon, el rol de los entrenadores y el significado de la existencia, con mayor responsabilidad sobre los hombros de los líderes de gimnasio, como debe ser. El clímax generacional de la franquicia.

1. Pokémon HeartGold / SoulSilver

No solo son los mejores ‘remakes’ que ha visto Pokémon en sus 25 años, también lo son de dos de sus más revolucionarios títulos. Al lavado de cara con el estilo de Nintendo DS, Game Freak añadió una exorbitante cantidad de contenido en forma de Pokémon acompañantes, legendarios, olimpiadas Pokémon, una nueva Zona Safari, Frente Batalla, eventos, historia expandida con Giovanni y Silver, y el momento más extraño e impactante de los juegos.

No podía quedarse atrás el accesorio incluido Pokéwalker, un podómetro con pantalla LCD -a su vez evolución final del Pocket Pikachu original-, con el cual es posible cargar cualquier Pokémon a todas partes y hasta pelear/capturar dentro del pequeño dispositivo. Incentivando a caminar antes que Pokémon GO. Una joya a la que ni la Poké Ball Plus de Let’s Go, Pikachu! / Eevee! le hace justicia.