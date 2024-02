Todos los juegos del Nintendo Direct del 21 de febrero de 2024

En la mañana del miércoles, Nintendo emitió una presentación ‘Partner Showcase’ con todos los títulos que llegarían a la consola Nintendo Switch en los siguientes meses. Vamos a conocer todos los juegos y anuncios del Nintendo Direct del 21 de febrero de 2024.

Si se perdieron la presentación, pueden verla a continuación o en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube.

Si lo que quieren es ver noticias relacionadas con Pokémon, estén pendientes de la presentación especial que se llevará a cabo el 27 de febrero.

Ahora veamos todos los títulos que mostraron en el Nintendo Direct de febrero de 2024:

Grounded – Este juego de supervivencia anteriormente exclusivo para Xbox y PC saldrá el 16 de abril de 2024.

– Este juego de supervivencia anteriormente exclusivo para Xbox y PC saldrá el 16 de abril de 2024. Arranger: A Role-Puzzling Adventure – un nuevo juego de puzle para Switch.

– un nuevo juego de puzle para Switch. Ender Magnolia: Bloom in the Mist – Este título desarrollado en el mismo universo que Ender Lillies saldrá para Nintendo Switch en 2024.

– Este título desarrollado en el mismo universo que Ender Lillies saldrá para Nintendo Switch en 2024. Unicorn Overlord -El nuevo juego de estrategia de Atlus y Vanillaware saldrá el 8 de marzo de 2023. Ya está disponible una demo.

-El nuevo juego de estrategia de Atlus y Vanillaware saldrá el 8 de marzo de 2023. Ya está disponible una demo. Monster Hunter Stories – La versión mejorada en HD y con voces de este RPG spin-off de Monster Hunter llegará a Nintendo Switch. Saldrá el segundo trimestre de 2024.

– La versión mejorada en HD y con voces de este RPG spin-off de Monster Hunter llegará a Nintendo Switch. Saldrá el segundo trimestre de 2024. Epic Mickey: Rebrushed – Una versión remasterizada del clásico de Wii saldrá en 2024.

– Una versión remasterizada del clásico de Wii saldrá en 2024. Shin Megami Tensei V : Vengeance – La versión completa de este RPG saldrá el 21 de junio de 2024.

: – La versión completa de este RPG saldrá el 21 de junio de 2024. STAR WARS: Battlefront Classic Collection – Esta colección saldrá el 14 de marzo. Ya se puede precomprar.

– Esta colección saldrá el 14 de marzo. Ya se puede precomprar. SOUTH PARK: SNOW DAY! – Saldrá el 26 de marzo de 2024. Ya se puede precomprar.

– Saldrá el 26 de marzo de 2024. Ya se puede precomprar. SWORD ART ONLINE Fractured Daydream – La nueva entrega de esta franquicia saldrá en Nintendo Switch este año.

– La nueva entrega de esta franquicia saldrá en Nintendo Switch este año. GUNDAM BREAKER 4 – Este juego que nos permite armar nuestro propio GUNPLA y llevarlo a combatir saldrá en 2024.

– Este juego que nos permite armar nuestro propio GUNPLA y llevarlo a combatir saldrá en 2024. Super Monkey Ball Banana Rumble – Este juego con más de 200 nuevos niveles y varios modos multijugador será exclusivo de Nintendo Switch y saldrá el 25 de junio.

– Este juego con más de 200 nuevos niveles y varios modos multijugador será exclusivo de Nintendo Switch y saldrá el 25 de junio. World of Goo 2 – La secuela de este clásico de Wii saldrá el 23 de mayo de 2024 como un exclusivo para Switch.

– La secuela de este clásico de Wii saldrá el 23 de mayo de 2024 como un exclusivo para Switch. FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time – Este juego de la saga Fantasy Life que nos permite viajar en el tiempo saldrá el 10 de octubre de 2024.

– Este juego de la saga Fantasy Life que nos permite viajar en el tiempo saldrá el 10 de octubre de 2024. Another Crab’s Treasure – Este título estilo ‘souls’ saldrá el 25 de abril de 2024.

– Este título estilo ‘souls’ saldrá el 25 de abril de 2024. Penny’s Big Breakaway – los creadores se Sonic Mania ofrecen este divertido juego de plataformas que ya está disponible en la eShop

– los creadores se Sonic Mania ofrecen este divertido juego de plataformas que ya está disponible en la eShop Suika Game – este popular juego finalmente tiene un modo multijugador local en un DLC de pago. En el futuro tendrá un modo en línea.

– este popular juego finalmente tiene un modo multijugador local en un DLC de pago. En el futuro tendrá un modo en línea. Pepper Grinder – el nuevo juego indie publicado por Devolver saldrá el 28 de marzo.

– el nuevo juego indie publicado por Devolver saldrá el 28 de marzo. Pocket Card Jockey: Ride On! – la secuela de este clásico de 3DS, hasta ahora exclusiva de Apple Arcade, finalmente llegó a Switch.

– la secuela de este clásico de 3DS, hasta ahora exclusiva de Apple Arcade, finalmente llegó a Switch. Juegos de RARE como Killer Instinct, RC PRO-AM, Battletoads in Battlemaniacs, Blast Corps y Snakerattle N Roll ya están disponibles en Nintendo Switch Online.

y ya están disponibles en Nintendo Switch Online. Endless Ocean Luminous – La secuela del bello clásico de exploración submarina de Wii saldrá para Switch el 2 de mayo de 2024.

Otros juegos anunciados durante la presentación Nintendo Direct del 21 de febrero de 2024 fueron Snufkin: Melody of Mooninvalley (7 de marzo), Tales of Kenzera: Zau (23 de abril), Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep The Board! (26 de abril), Kingdom Come Deliverance – Royal Edition (15 de marzo), Contra: Operation Galuga (12 de marzo) y Pentiment (22 de febrero).