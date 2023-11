La controversia de Dave The Diver en The Game Awards 2023 explicada

El pasado 13 de noviembre, tras el anuncio de todos los nominados a The Game Awards 2023, surgió una pequeña pero interesante controversia en torno a la nominación del juego Dave The Diver en la categoría de ‘Mejor juego independiente’, despertando el debate sobre qué es realmente un título indie.

Si no están enterados o si no entienden a qué se debe este nuevo “escándalo”, a continuación se los vamos a explicar. En resumen, muchos alegan que Dave The Diver no puede ser nominado a la categoría de Mejor juego independiente en The Game Awards 2023 simplemente porque no es un juego indie.

¿Qué es Dave The Diver?

Este juego salió para computadoras PC y Mac en junio de 2023 y para Nintendo Switch en octubre. Es un divertido título que combina una gran cantidad de géneros como acción, aventura, pesca, rol, administración de negocios, supervivencia, ‘roguelite’ e incluye muchos minijuegos. Todo gira en torno a un restaurante de sushi que ayudamos a administrar y a una civilización submarina que descubrimos mientras conseguimos peces.

A nosotros nos gustó mucho y pueden leer nuestra reseña de la versión para PC aquí.

Ya que es un juego muy colorido, con gráficos pixelados (combinados con elementos 3D ‘low-poly’) y una jugabilidad experimental, es fácil creer que fue desarrollado por algún pequeño equipo independiente. Pero a medida que nos adentramos más en él, descubrimos lo largo que es y la gran cantidad de elementos que tiene. Comenzamos a preguntarnos cómo es posible que una obra de bajo presupuesto pueda ser tan grande.

Eso es porque esta no es una obra de bajo presupuesto. El estudio coreano Mintrocket, desarrolladores de Dave The Diver no es un pequeño equipo independiente sino una subsidiaria de la enorme empresa de videojuegos Nexon. Ellos son los responsables de grandes franquicias exitosas como Dungeon Fighter y MapleStory. También publican en Asia las versiones móviles de la serie FIFA (ahora EA Sports FC).

Si luce como un indie, ¿es un indie?

En el último quindenio, desde la explosión de popularidad de los juegos independientes en occidente gracias a Xbox Live Arcade, hemos aprendido a asociar los títulos indies con estéticas muy específicas: arte en pixeles al estilo de los juegos de 8 y 16 bit, gráficos caricaturizados con líneas gruesas (el estilo ‘Adobe Flash’) y objetos tridimensionales ‘low-poly’. Sabemos que el mundo de los juegos independientes es más amplio que esto. Abarca toda clase de estilos, tecnologías y sistemas de jugabilidad. Pero los clichés son fuertes y seguimos asociándolos a juegos en dos dimensiones inspirados en obras de los años 80 y 90.

Es por eso que resulta comprensible pensar que Dave The Diver es un juego indie o independiente cuando lo vemos por primera vez. Incluso nosotros cometimos ese error y sabemos que pasa con otros juegos. Por ejemplo, sabemos que muchos llegaron a creer que el excelente Pentiment era un juego indie. Solo descubrieron que no lo era cuando lo comenzaron y vieron los logos de Microsoft y Xbox Game Studios.

El estudio Mintrocket ha tenido que aclarar en varias entrevistas que no son un estudio independiente. Taehwan Kim, vicepresidente de Nexon America tuvo que explicar que “este juego puede parecer un indie, pero no es necesariamente el caso”.

Entendemos que muchos jurados de The Game Awards 2023 hayan pensado lo mismo cuando jugaron Dave The Diver. Seguramente por eso decidieron incluirlo en la categoría de mejor juego independiente. ¿Pero no es esto algo que debería ser corregido por los organizadores del evento? ¿Estaban también ellos, líderes de la industria, equivocados respecto a la naturaleza del juego hasta el día del anuncio de los nominados?

Algunas voces críticas están pidiendo que le den ese espacio en esa categoría a otro juego que sí sea independiente. Pero hay otras que dicen que está bien así.

¿Qué es un juego indie?

La raíz del problema radica en que el término ‘indie’ o ‘independiente’ en relación a los videojuegos se ha vuelto bastante difuso. Estrictamente hablando, un juego indie es un título financiado, desarrollado y publicado por el mismo equipo. Esto podía ser cierto hace 15 años, pero no todos los juegos que son considerados ‘indies’ hoy en día cumplen con esta descripción.

Para empezar tenemos el ejemplo de las llamadas “distribuidoras de juegos independientes”, lo cual parece una contradicción en sí misma. Empresas como Devolver Digital, Team17 y Annapurna Interactive, entre otras, se han formado un espacio en la industria ayudando a sacar proyectos independientes adelante, publicándolos y en algunos casos ayudando con su financiación y pagando completamente su publicidad.

De acuerdo a la definición original, juegos como Hotline Miami, What Remains of Edith Finch, Dredge y Cult of The Lamb no son realmente independientes porque cuentan con un distribuidor. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que sí son juegos indies. Algunos otros han ganado financiación extra de grandes empresas para poder ser completados y siguen siendo considerados indies. Si nos ponemos estrictos, Baldur’s Gate 3 es más ‘indie’ que Enter The Gungeon porque el juego de Larian fue desarrollado y publicado por ellos mismos.

Pero hay quienes van aún más allá. Algunos creen que la etiqueta ‘indie’ no es determinada por las condiciones de desarrollo y distribución de un juego, sino por sus “vibras”. Es decir, lo que transmite con su estética, diseño de juego y alcance.

De acuerdo a esta corriente juegos como Valiant Hearts y Child of Light son títulos independientes a pesar de haber sido desarrollados y distribuidos por Ubisoft, ya que lucen como como juegos indies. El estudio Aggro Crab hizo mofa de esto con una infografía que determina si un juego es indie o no basado en lo puristas que somos de la estética y de la financiación.

Esta tendencia no es muy popular, pero tiene preocupados a algunos desarrolladores realmente independientes. Creen que los grandes estudios pueden seguir ofreciendo más y más juegos con “estética indie”, pero con un presupuesto que está por fuera del alcance de equipos realmente pequeños y que de este modo termine robándoles su espacio.

Y ustedes, ¿qué opinan de esto? ¿En qué lado están de la controversia de la nominación a mejor juego indie o independiente para Dave The Diver en The Game Awards 2023? Esperamos sus comentarios.