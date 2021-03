Nintendo Wii U recibió una nueva actualización en 2021

Aunque Wii U es una consola considerada ‘muerta’, parece que Nintendo no se ha olvidado por completo de ella. El 1 de marzo de 2021, aquellos que todavía usan Wii U se llevaron una sorpresa al encontrarse con una nueva actualización del sistema.

El nuevo parche de actualización llevó el ‘firmware’ de Nintendo Wii U a la versión 5.5.5 U. De acuerdo al sitio web oficial de información sobre el sistema, este «mejora la estabilidad del sistema y realiza ajustes menores para mejorar la experiencia de los usuarios». Esta vaga descripción es la misma que suele usar Nintendo, la cual es un poco infame por la poca información que da a los usuarios en estos temas.

Esta actualización resulta especialmente sorprendente porque han pasado casi dos años y medio desde la última, la cual fue el 3 de septiembre de 2018.

¿Qué hace realmente la actualización 5.5.5 U de marzo de 2021 en Wii U?

Nadie por fuera de Nintendo lo sabe con certeza todavía. El tiempo que ha pasado desde la última actualización ha hecho que algunos usuarios de foros argumenten que la empresa detectó un hueco de seguridad o ‘exploit’ grave en la consola y decidió cerrarlo antes de que fuera descubierto por la comunidad.

A pesar de ser considerada obsoleta por muchos, Nintendo Wii U todavía cuenta con una buena cantidad de ‘modders’ que hacen cambios en juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Smash Bros. Ultimate. Algunos temen que, con esta actualización, Nintendo le siga cerrando las puertas a esta comunidad. No olvidemos que muy pronto acabarán también con el servicio en línea de Super Mario Maker.

Fuente: Nintendo