En el último Nintendo Direct Mini Partner Showcase del 2020, la gran N reveló que No More Heroes y No More Heroes 2: Desperate Struggle ya están disponibles para Nintendo Switch. Estos juegos, los cuales debutaron para Wii en el 2007 y 2010 respectivamente, recibirán versiones remasterizadas para la consola híbrida de Nintendo. Lo anterior es una gran noticia para los fanáticos de Travis Touchdown, ya que este lanzamiento hará que la espera por la tercera entrega sea más llevadera.

Conozcan el camino del asesino ‘otaku’

Travis Touchdown, el protagonista de la franquicia No More Heroes, no es un personaje común. Esto lo podrán evidenciar con tan sólo probar un momento cualquiera de los juegos de la franquicia. Sin embargo, lo que hace grande a este personaje es el mundo que lo rodea. Así que no hay mejor momento para empaparse de esta historia y conocer Santa Destroy.

El camino por ser el asesino número uno

No More Heroes se ve mejor que nunca en Nintendo Switch.

En el primer juego, nuestra misión es llegar a ser el asesino número uno de la tabla de clasificación. Pero antes que esto ocurra deberemos explorar la ciudad, mientras participamos de diferentes trabajos en forma de minijuegos y recolectamos recursos para conseguir nuevas habilidades. Este título, contó con una adaptación para PlayStation 3 y Xbox 360 llamada No More Heroes: Heroes Paradise.

No More Heroes: Desperate Struggle se desarrolla tres años después y agrega nuevos personajes jugables y minijuegos en 8bits. Cabe aclarar, que revelar detalles de la historia arruinaría la experiencia del jugador.

Nuevas noticias de No More Heroes 3

El adelanto, que reveló las versiones remasterizadas de las dos precuelas, también mostró un poco del nuevo juego de SUDA51. Es así como en pocas escenas se nos revela que en esta ocasión los enemigos serán extraterrestres y Travis contará con nuevos y excéntricos poderes. Todos estos dignos de un ‘otaku’ como él. Sin embargo, lo poco mostrado no revela una conexión con los acontecimientos de Travis Strikes Again.

Fuente: comunicado de prensa de XSEED Games