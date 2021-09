No More Heroes 3: guía para encontrar al verdadero Doppelganger

En No More Heroes 3, el nuevo videojuego de Grasshopper Manufacture dirigido por Suda51, hay muchos secretos y huevos de pascua (o ‘easter egg’). Sin embargo, no todos estos secretos son fáciles de encontrar. Con esto nos referimos a que no todos los coleccionables que hay en No More Heroes 3 se pueden localizar con la ayuda del chip 80. Este chip, permite que un sonido —bastante estridente— se active cuando estamos cerca de uno de estos secretos, huevos de pascua o ‘easter egg’. No obstante, el chip 80 no avisa cuando estamos cerca de Doppelganger. Así que En GamerFocus hemos hecho una guía de No More Heroes 3 para saber cuáles son las nueve (9) locaciones donde está escondido Doppelganger.

¿Quién es Mr. Doppelganger?

Doppelganger Patrick Granada Jr., mejor conocido como Mr Doppelganger, debutó en el juego Travis Strikes Again: No More Heroes como el enemigo del videojuego de la Death Drive MK-II llamado Life is Destroy.

Secuencia de inicio de Life is Destroy en Travis Strikes Again: No More Heroes.

¿Dónde está Doppelganger en No More Heroes 3 (NMH 3)?

Para iniciar la búsqueda de Doppelganger tendremos que descifrar este acertijo.

Para encontrar al verdadero Doppelganger, tendremos que visitar nueve (9) lugares en No More Heroes 3 (NMH 3). Estos lugares donde está escondido Doppelganger en No More Heroes 3 están en diferentes lugares de Santa Destroy, Call of Battle, Perfect World y Thunder Dome. Adicionalmente, cada vez que vemos a Doppelganger en uno de los lugares donde está escondido en NMH 3, podremos ver una referencia a la franquicia de ‘manga’ y ‘anime’ Jojo’s Bizarre Adventure.

Primer (1) lugar donde está Doppelganger en NMH 3

Recomendamos usar el viaje rápido para encontrar los nueve (9) lugares donde se esconde Doppelganger en No More Heroes 3 (NMH 3).

Como habíamos dicho antes Doppelganger no hace que el chip 80 reaccione. Así que para encontrarlo tenemos dos opciones. La primera es seguir las pistas que Doppelganger nos deja en el correo, al que podemos acceder desde el menú de pausa de NMH 3, ya que en cada una de ellas reside un acertijo que nos ayuda a localizarlo. La segunda es seguir esta guía que hemos elaborado para encontrar los lugares, en los cuales Doppelganger se esconde en No More Heroes 3 (NMH 3).

Así que el primer (1) lugar donde se esconde Doppelganger un No More Heroes 3 es en un lote vacío cerca a la salida de Perfect World.

Segundo (2) lugar donde está Doppelganger en No More Heroes 3

El segundo (2) lugar donde se esconde Doppelganger en NMH 3 está en la entrada de Destroy Stadium en Santa Destroy.

Tercer (3) lugar donde está Doppelganger en NMH 3

El tercer (3) lugar, al cual debemos dirigirnos para encontrar al verdadero Doppelganger en No More Heroes 3 está detrás de los tráileres que están cerca a un baño público en Thunder Dome.

Cuarto (4) lugar donde está Doppelganger en No More Heroes 3

Luego debemos viajar a Perfect World para encontrar el cuarto (4) lugar donde se esconde Doppelganger NMH 3, el cual se encuentra en una estación de gasolina a unos metros de donde aparecemos luego de usar un viaje rápido.

Quinto (5) lugar donde está Doppelganger en NMH 3

El quinto (5) lugar donde se encuentra escondido Doppelganger en No More Heroes 3 se encuentra en Call of Battle. Una vez nos transportemos a Call of Battle tendremos que ir a la calle alejada de la playa. Luego tendremos que buscar una pendiente cerca a la armería y caminar hasta la cerca. Una vez estemos en la cerca debemos girar a la izquierda cerca a la esquina y ahí estará Doppelganger esperándonos con otra pose de un Jojo.

Sexto (6) lugar donde está Doppelganger en No More Heroes 3

El sexto (6) lugar donde se esconde Doppelganger en NMH 3 se encuentra en la frontera entre México y Santa Destroy.

Séptimo (7) lugar donde está Doppelganger en NMH 3

Para encontrar el séptimo lugar dónde se esconde Doppelganger debemos dirigirnos nuevamente a Call of Battle. Esta vez debemos llevar nuestra moto al camino de atrás del mapa hasta la entrada cerca a la playa. Doppelganger se encontrará, haciendo otra pose de los «jojo’s«, cerca a uno de los rincones del lugar.

Octavo (8) lugar donde está Doppelganger en No More Heroes 3

El octavo (8) lugar donde debemos dirigirnos para encontrar a Doppelganger se encuentra en el área residencial de Perfect World.

Noveno (9) lugar donde está Doppelganger en NMH 3

El noveno (9) y último lugar donde se esconde Doppelganger se encuentra atrás del hotel No More heroes, para ser más precisos en el callejón del lado de derecho de la videotienda Beef Head’s de Bishop.

¿Cuál es la recompensa por encontrar al verdadero Doppelganger en NMH 3?

Por encontrar en las nueve locaciones diferente a Mr Doppelganger, los jugadores recibirán 5.000 UtopiCoins y una camisa conmemorativa de Travis Strikes Again: No More Heroes. Cabe resaltar que esta camisa conmemorativa la podemos obtener con solo tener el archivo de guardado de TSA: NMH en nuestra consola.