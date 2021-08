¿Todavía no han arruinado todas sus amistades jugando Overcooked? Aquí tienen una excusa para que lo intenten de nuevo. Team17 y el estudio Ghost Town Games están celebrando los cinco años de la franquicia con una actualización gratis de aniversario para Overcooked! All You Can Eat: la fiesta de cumpleaños.

Esta actualización gratis, que ya se encuentra disponible, añadió lo siguientes elementos a Overcooked! All You Can Eat:

Cinco nuevos niveles con temática de cumpleaños

Nuevo chef: el gato atigrado (Tabby Cat)

Nueva receta: copa de té

Nueva mecánica: Cambiazo (‘Switcheroo’)

La nueva mecánica Cambiazo (‘switcheroo’) agrega ‘cartas vivientes’ a los niveles de cumpleaños de Overcooked! All You Can Eat que nos perseguirán con sus portales. Estos nos transportarán a otra parte de la cocina, creando aún más caos del usual.

Pueden ver en acción todos los nuevos elementos de esta celebración de cumpleaños en el tráiler que acompaña a esta nota en su parte superior.

Ustedes pueden celebrar el aniversario y cumpleaños de Overcooked! All You Can Eat con esta actualización en todas las plataformas para las que está disponible el juego: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam).

