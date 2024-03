Overwatch 2: ofrecerá todos los personajes gratis y de inmediato después de la temporada 10

Decir que este juego es controversial es poco. Desde su lanzamiento ha sido objeto de múltiples críticas —la mayoría merecidas— por abandonar el modelo de 6v6, sus microtransacciones abusivas, hacer misiones de historia de pago y problemas de conexión. Blizzard quiere volver a ganarse el cariño de sus jugadores y comenzará con una medida que muchos estaban esperando. A partir de la temporada 10 podemos conseguir todos los personajes de Overwatch 2 de inmediato y completamente gratis.

Mediante un video de actualización de desarrollo, Aaron Keller —director del juego— anunció la buena noticia. Tan pronto un nuevo héroe sea lanzado, todos los jugadores de Overwatch 2 recibirán de inmediato al nuevo personaje sin necesidad de pagar por el pase de batalla.

Esta nueva forma de obtener personajes será activada con la llegada de Venture en la temporada 10. Este será el primer personaje de género no binario del juego.

¿Qué pasará con todos los personajes que ya están en el juego? También serán entregados gratis a los jugadores una vez pasen por el tutorial y desbloqueen todos los personajes iniciales.

Pero eso no es todo. También cambiará la forma de obtener aspectos míticos. Después de la temporada 10, las ‘skins’ míticas de anteriores pases de batalla serán puestas a la venta en la tienda. Lo interesante es que si no queremos todos los colores o estilos del aspecto del pase actual, podremos ‘transferir’ el progreso hacia otras skins que no tengamos.

Y para demostrar que están realmente comprometidos, comenzarán a ofrecer monedas premium en la ruta gratis del pase de batalla. Esto puede ser en respuesta a las críticas por el alto precio de las skins de colaboraciones como la de Cowboy Bebop.

Estos cambios a la forma de obtener personajes gratis y skins míticas en Overwatch 2 a partir de la temporada 10 son bienvenidos, pero no todo son buenas noticias. Hay rumores de que las futuras misiones de historia podrían haber sido canceladas o que al menos ya no tienen prioridad para el estudio.