A pesar del abrumador éxito de Pokémon GO en todo el mundo, el estudio detrás de esta aplicación no ha dejado de trabajar en otros juegos. Harry Potter: Wizards Unite y Catan: World Explorers fueron un fracaso y ya dejaron de funcionar, pero Ingress sigue fuerte y Pikmin Bloom ha ganado muchos fanáticos. También tienen un juego de Transformers en desarrollo. Pero no todo en Niantic son títulos licenciados y su nuevo juego de mascotas virtuales, Peridot, está cada vez más cerca.

Aunque es fácil pensar que este iba a ser una especie de clon de Pokémon GO con personajes originales, es una experiencia muy diferente. No solo carece de elementos de captura y batallas, sino que se enfoca en la preservación y el cuidado de las criaturas. Tiene más en común con Tamagotchi que con Pikachu y compañía.

Aunque Peridot no ha sido lanzado oficialmente a nivel internacional, Niantic ya hizo un ‘soft launch’ de su nuevo juego en Malasia. A continuación podemos ver un video de los primeros minutos de Peridot gracias a Arek Survival, un youtuber de ese país:

Resulta adorable ver a la pequeña criatura seguir instrucciones como «siéntate», «flota» o simplemente quedarse a nuestro alrededor en realidad aumentada. También es notable que la primera forma que tenemos para obtener experiencia es simplemente «acariciando» a nuestro compañero.

Por lo que podemos ver, Peridot sería un juego gratis con microtransacciones. La tienda del juego permitiría adquirir objetos para hacer que las criaturas crezcan más rápido y nidos para cambiar la apariencia de los recién nacidos. También parece que podremos conseguir monedas o experiencia realizando tareas como caminar con uno de los compañeros.

Todo esto luce muy adorable, pero todavía no sabemos cuándo saldrá este juego en Colombia o el resto del mundo.

