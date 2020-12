Videojuegos

A diferencia de anteriores generaciones, el salto de la octava a la novena generación de consolas puede parecer superfluo. Sí, los juegos lucen mejor que nunca y su desempeño se asemeja más y más al de los PC de alta gama. Tal es la naturaleza de la industria de las consolas. No obstante, hemos llegado a un punto en el que los saltos generacionales resultan cada vez menos impresionantes.

Por fortuna, PlayStation 5 es una prueba de que siempre hay una forma de innovar. Solo hay que observar más allá de lo gráfico y enfocarse en los otros sentidos.

Presentación: la gigante de Sony

Incluso antes de desempacar la consola, lo primero que llama la atención es su imponente tamaño. De ser ubicada de forma vertical, PlayStation 5 tiene una altura de 40.6 cm. En esta misma posición, su grosor y profundidad son respectivamente 10 y 26 cm. Por supuesto, la consola también puede ubicarse de forma horizontal. Sin embargo, dado su diseño ondulado, recomendamos utilizar la base circular incluida. Aunque luce un tanto barata, cumple su función. Esto se debe a que viene con un tornillo. Cabe señalar que también es necesaria para posicionarla de forma vertical.

En lo que respecta a puertos, el frente de la consola tiene un puerto USB-A y USB-C. Detrás se encuentran un par de puertos USB-A, uno HDMI 2.1, uno para el cable Ethernet y uno para el cable de poder. Si bien la consola viene con sus propios cables de poder y HDMI, estos pueden reemplazarse fácilmente en el caso de que se dañen.

En el caso de que se necesite limpiar la consola, vale la pena mencionar que los paneles blancos a los lados pueden retirarse. Eso sí, recomendamos que sean extremadamente cuidadosos cuando hagan este proceso para evitar accidentes.

Interfaz: nueva, pero similar

A diferencia de su competidora, los menús de PlayStation 5 gozan de una interfaz completamente retocada. Si bien hay varios elementos que se mantienen de su predecesora, es muy probable que el usuario de PlayStation 4 se sienta algo confundido la primera vez que encienda su nueva consola. Claro, después de la obligatoria actualización de ‘firmware’. Por fortuna, una vez recorra la interfaz y se familiarice con ella, descubrirá que es mucho más simple e intuitiva de recorrer.

Lo anterior se debe a que el menú principal está dividido en dos claras secciones: juegos y multimedia. En ambas, las aplicaciones estarán repartidas de forma horizontal. Al igual que en PlayStation 4, aparecerán de forma cronológica de izquierda a derecha. Para ver toda la librería, basta ir hasta el final a la derecha. Desafortunadamente, por el momento no es posible organizar los juegos en carpetas.

A diferencia de su predecesora, presionar el botón PlayStation en el menú principal ya no hará que aparezca el Menú Rápido. En cambio, aparecerá el Centro de Control. Este consiste en una hilera de opciones. Estas van desde la lista de amigos y notificaciones hasta las descargas en progreso y la reproducción de música.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Si se presiona el botón PlayStation sobre una aplicación o simplemente se presiona la cruceta hacia abajo, los jugadores verán otra novedad de la interfaz de PlayStation 5: las tarjetas. Mientras que algunas muestran noticias sobre el juego, otras revelan cuanto falta para ompletar un nivel o actividad e incluso dan consejos.

Si se presiona el botón PlayStation en medio de un juego, aparecerá el menú de actividades. Este no solo muestra trofeos por conseguir, sino que en algunos juegos posibilita transportarse directamente a niveles y misiones específicas. Aunque no tan impresionante como el Quick Resume de Xbox Series X, sigue siendo una considerable mejora en la calidad de vida de los jugadores.

Dualsense: la gran sorpresa de PlayStation 5

Aunque el poder y velocidad de PlayStation 5 son impresionantes y factores importantes a la hora de considerar su compra, no hay sorpresa más grata en el paquete de la consola de nueva generación de Sony que el mando DualSense.

Desde antes del lanzamiento de la consola, Sony había mencionado las propiedades de este nuevo control, sobre todo su retroalimentación háptica. Y no hay mejor demostración de esta característica que el juego Astro’s Playroom.

Incluido con todas las unidades de la consola, este título no solo es un excelenete incentivo para aquellos que no puedan hacerse con uno de los juegos de lanzamiento. Además de ser un entretenido plataformero, muestra cómo el DualSense puede emplearse para entregar una experiencia de juego aún más inmersiva.

Dependiendo de lo que pase en el juego, los gatillos ofrecen resistencia. Incluso hay porciones en las que el control vibra para simular la sensación de las gotas de agua golpeando un paraguas. Si bien puede que esto no suene impresionante, la retroalimentación háptica del DualSense no tiene nada que envidiar al HD rumble del Nintendo Switch. Desafortunadamente, Astro’s Playroom es el único juego que saca provecho a esta característica. Juegos como Spider-Man: Miles Morales y Demon’s Souls también la emplean, pero no de forma tan prominente o interesante.

Ahora, la retroalimentación háptica no es lo único a favor del DualSense. Gracias a su micrófono integrado, tiene soporte para dictado por voz. También está la opción de silenciar el micrófono por medio del botón ubicado debajo del de PlayStation.

¡Eso no es todo! En lo que respecta a puertos, el control tiene una entrada USB-C y un conector de 3.5 mm para audífonos. En comparación con el DualShock 4, la batería del DualSense dura alrededor de 10 horas. Por el momento resulta imposible decir cómo se verá perjudicado la duración de la bateria con el pasar del tiempo.

Captura: inmortaliza tus victorias con un botón

Aunque pequeña, PlayStation 5 hereda una de las fortalezas de su predecesora. Por supuesto, nos referimos a la facilidad a la hora de capturar imágenes y videos. A través del nuevo botón “Crear”, que cumple las mismas funciones que “Share”, los jugadores pueden capturar sus mejores momentos sin la necesidad de pausar el juego.

Almacenamiento: más estrecho de lo prometido

Ciertamente, uno de los puntos débiles de la última consola de Sony. Aunque la publicidad de PlayStation 5 dice que tiene un almacenamiento interno de 825 GB, más de 100 GB son dedicados al correcto funcionamiento de juegos y demás aplicaciones. En total, los jugadores tienen 667 GB. Al tener en cuenta el tamaño de los juegos hoy en día, con suerte puede contener una decena de juegos.

Ahora, cabe mencionar que los suscritos a PlayStation Plus tienen acceso a almacenamiento en la nube. Basta con ir al menú de opciones y habilitarlo. Otra opción es guardar los juegos de PlayStation 4 —tanto las aplicaciones como los datos guardados— en un almacenamiento externo para no gastar almacenanmiento interno. Eso sí, no se puede hacer lo mismo con los juegos de PlayStation 5.

Desempeño: la consola más veloz del Oeste

Aunque superior a la de Xbox Series X, la biblioteca de exclusivos de PlayStation 5 sigue siendo escasa. Por este motivo, la mayoría de usuarios jugarán títulos de PlayStation 4 en la nueva consola. La mayoría de estos reciben una ligera mejora gráfica, pero nada destacable. Lo que sí resulta evidente es su superior velocidad.

Tras probar varios juegos de PlayStation 4 en la nueva consola, pudimos ver que PlayStation 5 arranca estos juegos entre 10 y 20 segundos más rápido que su predecesora. No menos importante, las pantallas de carga generalmente se han visto reducidas a un segundo o menos. Algunos juegos incluso corren a 60 fps estables en la nueva consola de Sony. Tal es el caso de Ghost of Tsushima.

En el caso de reproducir juegos para PlayStation 5, tales como Spider-Man: Miles Morales y Demon’s Souls, los jugadores tendrán la opción de priorizar la calidad gráfica (Modo Resolución) o el desempeño del juego (Modo Desempeño). Mientras que el primero habilita el trazado de rayos y estabiliza el ‘framerate’ a 30 fps, el segundo lo desactiva para posibilitar un desempeño entre 60 y 120 fps. Cabe señalar que, si bien cualquier televisor 4K puede sacar provecho al Modo Resolución, solo un televisor con una tasa de refreco de 120Hz puede sacar el juego al Modo Desempeño.

Conclusiones

Superficialmente, PlayStation 5 ofrece la predecible mejora de desempeño y presentación. No obstante, basta con tener el DualSense en las manos y contemplar su intuitiva interfaz para evidenciar que Sony no se contentó con entregar más de lo mismo en esta generación de consolas. Aunque su apartado de retrocompatibilidad y potencia palidecen con respecto al de la última consola de Xbox, las mejoras que han recibido múltiples juegos de PlayStation 4 no son despreciables. También lo compensa con un pequeño, pero atractivo catálogo de exclusivos.

Reseña hecha con una consola PlayStation 5 brindada por Sony Interactive Entertainment.