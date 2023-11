PlayStation confirma el retraso de 6 de sus 12 juegos como servicio

PlayStation ha confirmado en ocasiones anteriores que está trabajando en 12 juegos proyecto como servicio para el final de su año fiscal en marzo de 2026. Esto lo comparó con los tres 3 juegos que fueron lanzados en el pasado año fiscal que terminó en marzo de 2023. Por otro lado, a principios de año se confirmó una asociación con Bungie donde se llegó a una reducción de presupuesto y por ende de proyectos.

Ahora, en un reporte de ganancias donde se encontraba el presidente de operaciones de Sony, Hiroki Totoki, confirmó que esta revisión había resultado en el aplazamiento de varios juegos debido a su calidad. Es decir, para prevenir salidas que podrían afectar la imagen de la compañía se retrasaron varios juegos para su revisión.

Según explicó Totoki, seis de los doce juegos prometidos serán lanzados para el año fiscal de 2025, los seis restantes serán retrasados hasta tener los resultados que la compañía espera. Con esto enfatiza que la nueva política de PlayStation quiere impulsar más juegos como servicio al estilo de Destiny, lo que quiere decir que darán prioridad a la calidad de los mismos.

¿Qué juegos sufrirán retraso indefinido de los 12 mencionados?

Entre los 12 títulos mencionados se encuentra uno en la misma línea de The Last of Us, se supone, que este juego es el proyecto que tanto hablan las filtraciones sobre el ‘online’ del juego de Naughty Dog. Por otro lado, dentro de los juegos de PlayStation que sufrirán un retraso se encuentra el proyecto multijugador de Horizon y una nueva IP a cargo de el estudio de Londres de PlayStation.

El proyecto multijugador de The Last of Us es algo de lo que lleva hablándose por muchos años atrás.

Por otro lado, se sabe que PlayStation trabaja muy de la mano con Bungie para asesorar y guiar sus futuros proyectos de juegos como servicio. Algo que para Sony es extremadamente importante, como lo mencionamos antes, no importa que los juegos de PlayStation sufran algún retraso, lo importante es la calidad. La compañía atraviesa por un momento de aprendizaje profundo puesto que nunca han tenido como prioridad los juegos como servicio hasta ahora.

