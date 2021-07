PlayStation Plus: ¿qué juegos gratis llegarán en agosto (2021)?

Como siempre, la llegada del final de un mes viene acompañada por el anuncio de los juegos gratis que podrán reclamar los usuarios que tengan una suscripción activa de PlayStation Plus (PS Plus). En esta ocasión, los suscritos a PlayStation Plus (PS Plus) podrán descargar Hunter’s Arena: Legends, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville y Tennis World Tour 2. Cabe señalar que estos títulos estarán disponibles a partir del 3 de agosto.

Antes de esta fecha, los interesados en los juegos de PS Plus de agosto (2021) aún pueden descargarlos. Mientras que los usuarios de PlayStation 5 pueden hacerse con A Plague Tale: Innocence, los de PlayStation 4 pueden descargar Call of Duty: Black Ops 4 y WWE 2K Battlegrounds. ¿Quieren saber más sobre este listado de títulos? Sigan este enlace.

¿Qué juegos gratis llegarán en agosto (2021) con PlayStation Plus (PS Plus)?

Hunter’s Arena: Legends (PS4 y PS5)

Tal como se dio a conocer en el último State of Play, el ‘Battle Royale’ Hunter’s Arena: Legends será uno de los juegos gratis de agosto para los usuarios con PlayStation Plus (PS Plus). En esta experiencia con elementos JcJ (Jugador contra Jugador) y JcE (Jugador contra Escenario), 30 jugadores explorarán un amplio mapa derrotando enemigos controlados por la CPU y encontrando equipamiento más fuerte para tener la ventaja sobre otros jugadores. No solo podrán escoger entre 17 personajes, cada uno con habilidades únicas, sino personalizarlos.

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

La última entrega de Plants vs Zombies vuelve a enfrentar a estos dos bandos en un juego de disparos en tercera persona. Ambos bandos disponen de 20 clases, cada una con habilidades únicas. No obstante, los jugadores podrán personalizar elementos de cada personaje para que se adapte a su estilo de juego. Esto aplica tanto al multijugador cooperativo como competitivo.

Tennis World Tour 2 (PS4)

Este es el último simulador de tenis de la mano de Nacon. Los jugadores no solo podrán disfrutar del multijugador local y en línea, sino que deberán dar forma a su carrera en el modo campaña. Para ello, deberán administrar su temporada y conseguir un representante.

¿Qué opinan de todos los juegos gratis que estarán disponibles a lo largo de agosto (2021) por medio de PlayStation Plus? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: PlayStation.Blog