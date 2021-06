PlayStation Plus: ¿qué juegos gratis llegarán en julio (2021)?

Al igual que Microsoft, Sony esperó al último momento para revelar los juegos que los miembros activos de PlayStation Plus podrán conseguir gratis en julio (2021). A partir del 6 de julio (2021), los suscritos a PlayStation Plus (PS Plus) podrán descargar los siguientes juegos gratis: COD: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds y A Plague Tale: Innocence.

Antes de esta fecha, los interesados en los juegos de PS Plus de junio aún pueden descargarlos. Mientras que los usuarios de PlayStation 5 pueden hacerse con Operation: Tango, los de PlayStation 4 pueden descargar Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown y Star Wars: Squadrons. ¿Quieren saber más sobre este listado de títulos? Basta con seguir este enlace.

¿Qué juegos gratis llegarán en julio (2021) con PlayStation Plus (PS Plus)?

Estos son los juegos gratis de PlayStation Plus (PS Plus) para julio (2021).

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

Desarrollado por Treyarch, Call of Duty: Black Ops 4 es una entrega enfocada 100% en el apartado competitivo. En el multijugador en línea, los jugadores pueden disfrutar de modos clásicos escogiendo entre múltiples especialistas con habilidades únicas y la primera incursión de la franquicia en el género ‘Battle Royale’: Blackout. Tampoco podía faltar el modo zombis.

Para saber más sobre Call of Duty: Black Ops 4, recomendamos leer nuestra reseña.

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

La última entrega de la franquicia WWE 2K abandona el estilo realista de anteriores juegos para ofrecer un título de lucha libre más «caricaturesco» y con una jugabilidad más reminiscente al género ‘Brawler’. En control de algunas de las figuras más icónicas de la WWE, los jugadores pueden personalizar a sus personajes, utilizar sus habilidades únicas y poner la balanza a su favor por medio de potenciadores. Al final, solo uno quedará en el cuadrilátero.

A Plague Tale: Innocence (PS5)

De la mano de Asobo Studio y Focus Home Interactive, A Plague Tale: Innocence pone a los jugadores en los zapatos de Amicia. Su misión es defender a su hermano menor y huir de la persecución de la iglesia. ¿Cuál es el motivo? El pequeño Hugo, medicado por su padre durante toda su vida, está enfermo con la peste. ¿Podrán escapar de las garras de la iglesia?

¿Qué opinan de todos los juegos gratis que estarán disponibles a lo largo de junio (2021) por medio de PlayStation Plus? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: PlayStation.Blog