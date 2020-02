Pokémon Home: cómo funciona la aplicación para Switch y móviles

Nueve meses después desde su anuncio oficial junto con el todavía ausente Pokémon Sleep y un menos arrasador Pokémon Masters –en comparación con Pokémon GO–, The Pokémon Company finalmente liberó la aplicación Pokémon Home, estilizada como ‘Pokémon HOME’, que además de presentar a un nuevo abuelo Oak con tintes de Dr. Emmet Brown (¿quizás por aquello de «cápsula del tiempo»?), nos da la oportunidad de expandir el almacenamiento de criaturas en Pokémon Sword/Shield y Pokémon Let’s Go, Pikachu!/Let’s Go, Eevee!.

Como si regresáramos al software de almacenamiento en la tercera generación que fue Pokémon Box: Ruby & Sapphire para GameCube, a su vez predecesor de lo que sería la aplicación Pokémon Bank para 3DS, con Pokémon HOME obtenemos un actualizado y hasta el momento definitivo sistema de almacenamiento; como el propio Bill jamás lo hubiese imaginado, haciendo uso de la nube digital en el mundo real.

Lo llamativo de esta analogía es que mientras la consola Nintendo Switch actúa como los PC del mundo Pokémon ubicados en todos los Pokécenter, nuestros dispositivos móviles cumplen la misma función de la Caja Pokémon introducida en Let’s Go, es decir una versión portátil de dichos PC que sigue siendo el estándar en Sword/Shield. Volvamos a Pokémon HOME.

Hogar, dulce hogar

Pokémon HOME nace de la necesidad de unificar los juegos más recientes de la franquicia, Pokémon Sword/Shield, la octava generación, con aquellos como Let’s Go, Pikachu!/Let’s Go, Eevee!, Sun/Moon y Ultra Sun/Ultra Moon de la séptima generación. A estos se suman otros compatibles con Pokémon Bank como Omega Ruby/Alpha Sapphire, X/Y y los clásicos de Game Boy en la Consola Virtual para 3DS: Red/Green/Blue/Yellow, Gold/Silver/Crystal.

Pokémon GO por el momento no es compatible pero será añadido en el futuro cercano.

La aplicación para Nintendo Switch (700MB) funciona como un hub de los RPG de Pokémon en la consola híbrida, con una facilidad innata para transportar criaturas de las cajas a la aplicación y viceversa. Excepto en el caso de la dupla Let’s Go, ya que una vez los Pokémon de Kanto (o sus formas de Alola, Meltan o Melmetal) pasan a HOME y de ahí a Sword/Shield, es como si se les cancelara el pasaporte y no pudieran regresar de Galar. Tampoco pueden ser llevados hacia Pokémon Bank ni a la Consola Virtual en 3DS.

¿Coincidencia? ¡No lo creemos! (haz click en la imagen bajo tu propia responsabilidad)

Al acceder por primera vez a Pokémon HOME en Switch la aplicación se enlaza automáticamente con la Cuenta Nintendo asociada al perfil utilizado, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar la misma aplicación para dispositivos móviles (Android / iOS). Los usuarios en Switch pueden recibir de regalo un Pikachu japonés, así como la posibilidad de administrar 30 espacios de Pokémon en la caja de Pokémon HOME compartida para los juegos de Switch.

Para poder utilizar la conexión con Pokémon Bank, es necesario contar con un plan prémium, no solo el básico gratuito. De tal manera, el acceso a todos los RPG de Pokémon para 3DS, así como a los juegos de la Consola Virtual, está detrás de un pago mínimo de $2.99 US que cuesta un mes de Pokémon HOME. El acceso a Pokémon Bank también tiene un costo de $4.99 US por un año, pero durante un mes a partir de la fecha estará gratuito para celebrar la llegada de HOME.

La enciclopedia Pokédex Nacional se luce en Pokémon HOME, gracias a que es posible completarla al transferir todos los 890 Pokémon desde los diferentes juegos y regiones. Cada región tiene sus propias tareas por cumplir en HOME, cuyos requisitos se basan en reunir determinadas especies en grupos (no grupos de huevos), normalmente separados por hábitat y rutas.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

En el caso de Pokémon HOME para móviles, únicamente es posible ver los Pokémon que están en las respectivas cajas de HOME, no de los juegos de Switch. Sin embargo, se destaca al traer de regreso el Global Trade System o GTS y hacerlo más accesible todavía. Sea para hacer intercambios sorpresa, con amigos, depositando un Pokémon a petición de otro o encontrando algún intercambio favorable en el buscador según la especie deseada, mejora la experiencia por completo.

Es vital tenerla también instalada en el móvil por este fuerte motivo, y para reclamar otro regalo de Gran Oak, uno de los tres iniciales de Kanto (Bulbasaur, Charmander, Squirtle) con habilidad especial incorporada.

Transportando de la tercera a la octava generación

Para llevar un Pokémon desde los juegos de Game Boy Advance primero necesitas uno de estos cartuchos: Ruby/Sapphire/Emerald o FireRed/LeafGreen. Con un Nintendo DS o DS Lite, debes proceder a insertar el cartucho en la ranura de GBA, mientras en la ranura de DS inicias la portátil con cualquier juego de cuarta generación: Diamond/Pearl/Platinum o HeartGold/SoulSilver.

Debes tener la posibilidad de acceder a la Pokédex Nacional y al Pal Park en estos títulos, para así encontrar la opción de ‘migrar Pokémon’ y escoger el respectivo cartucho de GBA insertado. Solucionado este primer paso y ya con el espécimen de tercera en la cuarta generación, puedes proceder a utilizar una segunda consola de la familia DS o 3DS y transferirlo a algún juego de quinta generación: Black/White/Black 2/White 2.

Lo transferido de Pokémon Bank a Pokémon HOME no se puede revertir.

En este momento alcanzamos un ‘punto de no retorno’, pues utilizando la aplicación Poké Transporter, que trabaja en conjunto con Pokémon Bank, se pueden depositar todas las criaturas de los juegos de quinta generación en la aplicación Pokémon Bank.

En Pokémon Bank originalmente se pueden depositar todos los Pokémon que se encuentran en los títulos de sexta y séptima generación: X/Y, Omega Ruby/Alpha Sapphire, Sun/Moon, Ultra Sun/Ultra Moon. Una vez en Pokémon Bank, incluidos aquellos Pokémon de la era de Game Boy Advance, solo basta conectar la aplicación con Pokémon HOME por medio de la cuenta Nintendo Network de la que hace uso las consolas 3DS.

Puede llegar a ser a un poco agotador, pero en definitiva no imposible y sí un muy fructífero viaje, si hablamos de Pokémon criados desde 2003 que serían rescatados del olvido y puestos en servicio activo. El solo hecho que esto sea posible en 2020 es maravilloso para el mundo Pokémon.