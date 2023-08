El martes 8 de agosto de 2023 pudimos ver una nueva presentación Pokémon Presents con montones de noticias y anuncios sobre diferentes juegos, anime y eventos de la franquicia, incluyendo la fecha de lanzamiento de la primera parte del DLC de Scarlet y Violet The Hidden Treasure of Area Zero: The Teal Mask y novedades de Pokémon GO, Unite, Cafe Mix, Sleep y Masters EX.

Vamos a resumir todos los anuncios, pero también pueden ver la presentación completa con subtítulos al español de Latinoamérica a continuación.

Pokémon: Senda a la cima

Esta es una nueva serie animada sobre una chica que comienza a jugar y subir de nivel en el juego de cartas de Pokémon.

El primer episodio de Pokémon: Senda a la cima se emitirá gratis en el canal para Latinoamérica de YouTube a partir del viernes 11 de agosto de 2023.

Detective Pikachu Returns

Presentaron un nuevo tráiler subtitulado al español de este juego que revela más detalles sobre su trama, jugabilidad y cuándo sale.

La fecha de lanzamiento de Detective Pikachu Returns será el viernes 6 de octubre de 2023. Será exclusivo para Nintendo Switch y ya se puede preordenar en la eShop.

Pokémon Horizontes

Vimos un nuevo tráiler de este nuevo ‘anime’, pero no dieron una fecha de estreno para nuestra región. Simplemente dijeron que llegará «próximamente.

Pokémon GO

Pokémon GO Fest: Global 2023 se celebrará en línea el sábado 26 y domingo 27 de agosto.

Diancie y su megaevolución harán su debut en el juego durante este evento.

Mega-Rayquaza aparecerá en las incursiones del Fest el domingo 27 de agosto. Lean más sobre cómo conseguir esta megaevolución.

Los Pokémon de la región Paldea (Scarlet/Violet) comenzarán a aparecer en Pokémon GO en septiembre de 2023.

Pokémon Unite

Usen el código de regalo 2NDANNIVERSARY para obtener los siguientes objetos. Es válida hasta el 31 de agosto de 2023. Licencia temporal de Mew (3 días) Licencia temporal de Mewtwo (3 días) Medalla potenciadora de platino de Mew Medalla potenciadora de platino de Mewtwo

para obtener los siguientes objetos. Es válida hasta el 31 de agosto de 2023.

Pokémon Masters EX

Otro de los anuncios sobre juegos durante la presentación Pokémon Presents de agosto de 2023 es que Mencía (Nemona) y Pawmot se unen a Pokémon Masters EX para celebrar los cuatro años del juego. Ya están disponibles.

El evento ‘Tengamos un combate’ productivo estará disponible del 9 al 28 de agosto de 2023. Podemos conseguir hasta 3000 joyas en este.

Victor y Spectrier se unirán al juego a partir del 16 de agosto. Podemos conseguirlos gratis completando el evento.

Pokémon Café Mix

Tatsugiri en sus tres formas diferentes aparecerá en la cafetería. El evento estará disponible hasta el 20 de agosto y al terminarlo podremos elegir uno de los tres para que se una a la plantilla.

Si iniciamos sesión en el juego antes del viernes 25 de agosto y ya terminamos la comanda 4 podremos conseguir gratis a Jigglypuff con atuendo veraniego .

. El cocinero tropical Vaporeon de cinco estrellas está disponible en el servicio de reparto junto a Sprigatito, Fuecoco y Quaxly.

Hasta el miércoles 30 de agosto tendremos 11 repartos exprés grátis.

Nintendo Switch Online

Pokémon: Trading Card Game ha sido agregado al catálogo de Game Boy del servicio por suscripción Nintendo Switch Online.

El juego Pokémon Stadium 2 ha sido agregado al catálogo de Nintendo 64 del servicio por suscripción Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

Pokémon Sleep

Durante la luna llena se celebrará el Día de los dormilones. Durante este, Snorlax tendrá más poder Zzz.

Pueden leer más sobre este juego aquí.

Pokémon Scarlet y Violet

La nueva serie animada Pokémon: Vientos de Paldea se estrenará el 6 de septiembre de 2023. Podremos verla gratis en el canal de YouTube de Pokémon Latam.

El evento Llegan Mew y Mewtwo nos permitirá agregar a Mew a nuestro equipo de Pokémon Scarlet/Violet y retar a Mewtwo con el emblema imbatibilidad en una incursión.

nos permitirá agregar a Mew a nuestro equipo de Pokémon Scarlet/Violet y retar a Mewtwo con el emblema imbatibilidad en una incursión. Podemos reclamar a Mew con el código GETY0URMEW en el menú de regalo misterioso, disponible hasta el lunes 18 de septiembre. El teratipo, naturaleza de movimientos de cada Mew serán elegidos al azar.

en el menú de regalo misterioso, disponible hasta el lunes 18 de septiembre. El teratipo, naturaleza de movimientos de cada Mew serán elegidos al azar. Podremos capturar a Mewtwo en las teraincursiones entre el viernes 1 y el domingo 17 de septiembre de 2023.

DLC Pokémon Scarlet y Violet The Hidden Treasure of Area Zero: The Teal Mask y The Indigo Disk

Entre los anuncios de juegos de la presentación Pokémon Presents de agosto el más importante fue la revelación de la fecha de lanzamiento de la parte 1 The Indigo Mask del DLC The Hidden Treasure of Area Zero de Pokémon Scarlet y Violet: miércoles 13 de septiembre de 2023. La parte 2 saldrá a finales de año.

Pueden ver un nuevo tráiler de las partes del DLC DLC The Hidden Treasure of Area Zero: The Teal Mask y The Indigo Disk a continuación.

Esa fue toda la información revelada durante la presentación.

Fuente: canal oficial de Pokémon Latam en YouTube