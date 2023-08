Pokémon Sleep: no tienes que dejar la pantalla del celular encendida mientras duermes

Para jugar Pokémon Sleep es necesario poner el dispositivo móvil al lado de la almohada y con la aplicación abierta mientras dormimos. El propósito principal es estudiar nuestros hábitos de sueño, reclutar Pokémon, alimentar a un Snorlax semanalmente y llenar la enciclopedia DormiDex. Para una medición más precisa, los desarrolladores recomiendan dejar conectado el dispositivo mientras lo tenemos sobre la cama al lado de la almohada. Algo que no nos convenció, como dijimos en nuestras impresiones.

Esto sobrecalienta el teléfono y además mantiene la pantalla encendida durante todas las horas que estemos durmiendo. Aunque en Pokémon Sleep la pantalla se difumina una vez volteado el celular y dejándolo quieto, técnicamente sigue encendida. Además de eso, el consumo de batería es constante y de esperarse con el calentamiento que sufre el dispositivo. Hemos estado haciendo experimentos para saber cómo solventar esto que las actualizaciones no asumirán.

A pesar que la velocidad al navegar en la aplicación Pokémon Sleep no ayuda, pues tiene muchas pantallas de carga. Incluso con calidad gráfica ‘reducida’ y ’30 fps’. Por lo pronto aspiramos que Select Button la optimice en el futuro cercano.

Modo avión

Una opción para reducir el consumo de batería significativamente mientras Pokémon Sleep se encuentra activo cuando dormimos, es el modo avión o apagar el Wi-Fi. Cabe aclarar que para poder iniciar la aplicación es necesario estar conectado a internet, pero no es indispensable mientras analiza nuestro sueño. Una vez pasada la pantalla de inicio y comenzada la sesión de sueño, podemos apagar el Wi-Fi o activar el modo avión, que también desconecta la señal telefónica. Es lo que recomendamos para mayor ahorro de batería.

Al despertar y finalizar la sesión es necesario volverse a conectar a internet para que el juego recolecte los datos y así mismo los registre. En este método la pantalla del celular continúa encendida, así que es una alternativa pero no una solución completa.

Activar modo reposo en Pokémon Sleep

Si bien Pokémon Sleep dice que no debemos poner el dispositivo en modo reposo (‘sleep’), lo cierto es que tanto los sensores –acelerómetro– como el micrófono siguen activos si la aplicación está abierta. Esto quiere decir que podemos abrir la aplicación, iniciar una sesión de sueño y poner el celular en modo reposo como de costumbre cuando dejamos de utilizarlo. Realmente nadie apaga su celular del todo cuando se va a dormir, ni siquiera en el cine por más que los anuncios lo pidan.

En nuestras pruebas, Pokémon Sleep analizó igual la sesión de sueño con el celular en modo reposo, como si hubiésemos dejado la pantalla encendida en el modo estándar. Podría ocurrir que la aplicación se «desconecte» o que no registre ciertas fases, pero eso solo lo podríamos concluir con varios días y semanas de experimentación. No es una opción exenta de fallas, pero por lo menos el dispositivo no se calentará y la batería aguantará mucho más durante toda la sesión.

¿Cómo te ha ido con Pokémon Sleep? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.