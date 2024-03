Princess Peach: Showtime! – Reseña (en desarrollo)

Tuvieron que pasar 19 años para que Super Princess Peach en Nintendo DS recibiera un sucesor. Aquel primer plataformas 2D protagonizado enteramente por Peach, la monarca del Reino Champiñón, fue desarrollado por Tose y dista del enfoque ejercido por Good-Feel en Princess Peach: Showtime! Su director, Etsunobu Ebisu, también es presidente del estudio desarrollador y más conocido por ayudar a crear la franquicia Ganbare Goemon para Konami. La experiencia de Good-Feel en Wario Land: Shake It!, Kirby’s Epic Yarn, Yoshi’s Woolly World y Yoshi’s Crafted World es una carta de presentación lo suficientemente fuerte para tomar control de otra IP de Nintendo.

En el caso de la princesa Peach no hay mucho historial plataformas sobre el cual basarse. Por lo menos sin tomar en cuenta su participación multijugador en Super Mario Bros. 2, Super Mario 3D World y Super Mario Bros. Wonder. Individualmente hablando, Princess Peach: Showtime! opta por tomar más del trabajo previo de Good-Feel que del universo Super Mario. Mientras estéticamente apela a los juegos de Yoshi con fondos artesanales, bajo la idea de ficticios escenarios teatrales, su corazón está más cerca de Kirby.

Peach Super Star

En lugar de explotar el poder de cuatro emociones, ahora Peach usa diferentes trajes que hacen las veces de los poderes absorbidos por Kirby. Es de aquí que salen Peach espadachina, Peach repostera, Peach ninja, Peach vaquera, Peach furtiva, Peach patinadora, Peach detective, Peach superheroína, Peach sirena y Peach kung-fu. Cada traje le otorga habilidades y escenarios diferentes a Peach. Pero lo interesante del juego es que no aborda cada nivel como un plataformas tradicional, sino de acuerdo al traje que lleva puesto la princesa.

Es normal que Peach espadachina deba derrotar séquitos de enemigos, ya que su arma es la más indicada y –aparte de ser un espíritu en Super Smash Bros. Ultimate— promete ser una adición jugable a la secuela de Smash si llega a existir. Peach repostera no ataca lanzando pasteles, ella hace los pasteles. Por su parte, el arma de Peach detective es su cerebro, así que su escenario no es de peleas sino de deducción. Muy similar a Detective Pikachu Returns, incluso en su leve dificultad dirigida al público infantil. Este uso diverso de plataformas laterales con gráficos 3D gana en variedad lo que no posee en dificultad.

Es importante resaltar ese aura diferencial de Princess Peach: Showtime!, porque tanto en sus niveles como en los jefes de piso demuestra más esfuerzo creativo que el mismo Super Mario Bros. Wonder. Mientras este último se caracterizó por una extraña ausencia de jefes, el nuevo juego de Peach aprovecha la temática teatral para brindar unos dignos de apreciar. Por ejemplo, está Luminíbora, serpiente gigante compuesta por los reflectores del teatro. Nuestro objetivo es subir los andamios ocultando a Peach detrás de las paredes, evitando que Luminibora la vea. De hacerlo, puede retroceder el tiempo y los avances de Peach.

Es un segmento corto, pero genial. De hecho recuerda a algunos de los niveles del también notable Captain Toad: Treasure Tracker.

El esplendor

Además de monedas, en cada escenario u obra, Peach puede recolectar ‘esplendoritas’, cristales en forma de estrella que ayudan a liberar las puertas de los jefes y nuevos pisos del teatro. Cada piso con cuatro obras equivale a un mundo de juego. Estas esplendoritas se obtienen haciendo favores a los ‘esplendis’ (la raza predominante en el juego), usualmente rescatándolos. La mayoría las encontramos en secuencia durante los eventos y minijuegos, pero otras las pasaremos por alto –o fallaremos un minijuego– y para ello hay que buscarlas sin pista alguna y repetir todo el nivel. Esto último puede ser lo agobiante del juego, aunque por suerte los niveles no son muy extensos.

Reseña en desarrollo.