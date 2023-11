Professor Layton and the New World of Steam verá la luz hasta 2025

Durante el evento Level-5 Vision 2023, el desarrollador japonés reveló un video de jugabilidad del próximo Professor Layton and the New World of Steam. Este juego exclusivo para Nintendo Switch tardará un poco más y solo lo veremos hasta 2025. Los fanáticos de la familia Layton ya esperaron lo suficiente, así que un poco más no hará daño.

En el avance vemos a Layton y Luke resolviendo el ‘Puzzle 017’, titulado «La entrada enigmática». Los seis juegos originales de Professor Layton para Nintendo DS y 3DS hacían uso de un diseño vertical para utilizar ambas pantallas. El relanzamiento en móviles de la trilogía original conservó dicha decisión creativa. En su lugar, The New World of Steam reajusta la interfaz de usuario en formato de pantalla ancha y deja las instrucciones de los puzzles a un lado de la misma.

Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy – Deluxe Edition para Nintendo Switch había tenido que hacer algo similar, pero reteniendo las dos pantallas de 3DS para las que fue creado. Professor Layton and the New World of Steam incluye una explicación vocal de las reglas del puzzle. En japonés, Yo Oizumi y Mio Imada interpretan a Layton y Luke, respectivamente.

La historia de Professor Layton and The New World of Steam está ubicada un año después de los eventos en The Unwound Future (2010). Tercer juego de la saga conocido en Europa como The Lost Future o El futuro perdido y lanzado en 2008 en Japón. Hershel Layton recibe una carta de Luke, quien ha viajado para vivir con su familia en América. El joven asistente ha crecido un poco y se encuentra con un nuevo misterio que solo el profesor le puede ayudar a resolver.

En la ciudad de Steam Bison, América, las cosas son muy diferentes a Londres. Esta urbe se ve impulsada por la tecnología del vapor y una era industrial de desarrollo. Maquinaria retrofuturista recorre las calles y el mundo alterno de Professor Layton cobra nueva vida. Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire’s Conspiracy continúa ubicado en el futuro, así que no hay conflicto con la historia ni los eventos del ‘anime’ que vinculan a Hershel y Luke.