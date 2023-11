En esta ocasión no tuvimos las acostumbradas filtraciones que nos informan días antes del anuncio oficial, cuáles son los títulos que los usuarios de consolas de Sony jugaremos este mes. PlayStation ya reveló de forma oficial los juegos para PS4 y PS5 que se sumarán al nivel Essential del servicio por suscripción PS Plus (PS+) en el mes de noviembre de 2023.

Se trata de los siguientes:

Mafia II: Definitive Edition (PS4)

Dragon Ball: The Breakers (PS4)

Aliens: Fireteam Elite (PS4, PS5)

Estos juegos estarán disponible para ser agregados a las bibliotecas de los suscriptores entre el martes 7 de noviembre y el martes 5 de diciembre de 2023. Una vez agregados, podrán conservarlos y descargarlos cuando quieran siempre y cuando mantengan la suscripción a PS Plus Essential o un nivel mayor como Extra o Deluxe.

Mafia II: Definitive Edition es una versión remasterizada de la clásica historia épica de crimen desarrollada por 2K Czech. Salió originalmente para PS3, Xbox 360 y PC en 2010.

Dragon Ball: The Breakers es un curioso título multijugador asimétrico inspirado en Dead by Daylight. Un jugador es un villano que debe cazar a los demás, que deben esconderse de él mientras reunen las esferas del dragón para escapar. Recientemente estrenó una nueva temporada con Broly y Mr. Satán. Si quieren saber más, aquí pueden encontrar nuestra reseña de este título.

Por último está Aliens: Fireteam Elite. Este es un juego de disparos multijugador lleno de acción pura y dura.

Si son usuarios de PlayStation y no lo han hecho, tienen hasta el lunes 6 de noviembre para reclamar el anterior grupo de juegos de PS Plus o PS+ Essential: The Callisto Protocol, Farming Simulator 2023 y Weird West. Si lo que quieren es conocer los juegos de los niveles Extra y Deluxe, den clic aquí.

Fuente: blog oficial de PlayStation