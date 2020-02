Rainbow Six Siege: Lara Croft y todo lo que viene en el Año 5

The Six Invitational 2020 —uno de los más importantes torneos de Rainbow Six Siege— se celebró en Quebec, Canadá, entre el 15 y 16 de febrero. Además de la espectacular victoria de Spacestation Gaming sobre el equipo Ninjas in Pyjamas, los asistentes y quienes siguieron el evento en ‘streaming’ pudieron enterarse de muchos detalles sobre lo que llegará a este popular juego.

Pero antes, vean el divertido video promocional del ‘Torneo de Campeones’:

Lara Croft en Rainbow Six Siege

El anuncio más llamativo fue sin duda la llegada de Lara Croft a Rainbow Six Siege. Bueno, no exactamente la protagonista de Tomb Raider, sino un set élite inspirado en este personaje para la operadora americana Ash.

Además de la apariencia, este set incluye una animación de victoria, colgante para el arma y apariencias para los rifles de asalto y pistolas de Ash. No se reveló la fecha en que este set llegará al juego. No es el primer ‘crossover’ de Rainbow Six Siege, el año pasado tuvo uno con La Casa de Papel.

Ash no es el único personaje que recibirá un set élite. También se anunció uno para Caveira que podremos conseguir a partir del 20 de febrero.

Los nuevos Operadores

Ahora sí, hablemos del Año 5. La primera temporada de esta nueva etapa de la vida de Rainbow Six Siege se llamará ‘Operación Void Edge’. Aunque no conocemos exactamente la fecha en que comenzará, debe ser muy pronto, pues sus dos primeros operadores ya se encuentran en el servidor de pruebas.

Ellos son Iana y Oryx. Iana es una Atacante holandesa con la capacidad de crear señuelos holográficos similares a los de Alibi, con la diferencia de que estos tienen movimiento. Por su parte, Oryx es un Defensor jordano con la capacidad de arrojarse contra paredes para romperlas y contra enemigos para noquearlos.

Mapa de ruta Año 5

El resto del año veremos cuatro nuevos operadores (dos en la segunda temporada, uno en la tercera y otro más en la cuarta). Cambios en la jugabilidad, eventos arcade y un Pase de Batalla por temporada.

En cuanto a los mapas, sabemos que Oregon finalmente va a recibir una necesaria revisión. Durante el resto del año se hará lo mismo con Casa, Chalet y Rascacielos. No se dijo nada sobre Estadio, el cual vimos en el video del torneo, pero es prácticamente seguro que jugaremos allí en algún momento del año.

Via: Polygon

Fuente: canal oficial de Ubisoft Latinoamérica en YouTube