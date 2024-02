Rainbow Six Smol es un juego móvil exclusivo para usuarios de Netflix

La versión móvil de Rainbow 6 —que está disponible en Colombia, pero aún no ha sido lanzada oficialmente en todo el mundo— no es la única forma que tenemos para experimentar la acción táctica de Ubisoft en nuestro teléfono. Les presentamos Rainbow Six Smol, un curioso juego para teléfonos celulares al que solo podemos acceder si somos usuarios de Netflix.

Pueden ver el tráiler de este juego a continuación.

Rainbow Six Smol es un juego móvil de acción con perspectiva isométrica y elementos de ‘roguelike’. Controlamos un nuevo recluta del equipo Rainbow que —acompañado de personajes icónicos de R6 Siege como Valkyrie y Sledge— debe completar misiones como rescatar rehenes, desactivar bombas y eliminar enemigos. Cada operador que reclutemos tiene diferentes armas, habilidades y pasivas. Tenemos qué pensar muy bien a quién llevamos a cada misión para crear una buena sinergia.

Como buen ‘roguelite’ perderemos nuestro progreso si fallamos una misión. Por el lado bueno, no tiene microtransacciones. Todo lo que podemos conseguir se puede desbloquear jugando.

Como pueden ver, los gráficos son muy caricaturizados y muestran un lado muy divertido de los operadores que conocemos. Rainbow Six Smol NOestá a la venta en las tiendas de Android o iOS. Al menos de momento solo es posible jugarlo si contamos con una suscripción a Netflix.