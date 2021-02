Resident Evil Re:Verse (beta) – Primeras impresiones

Dado el reciente apogeo de los ‘remakes’ de Resident Evil, muchos fanáticos esperan que Capcom ofrezca el mismo tratamiento a otros juegos de la franquicia. Mientras que algunos quieren ver una reimaginación de Resident Evil Code Veronica (2000), otros sienten que Outbreak (2003) se beneficiaría más de las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, parece que Capcom no tiene interés en revivir este título. A pesar de ello, la compañía japonesa ha estado invirtiendo en juegos con un énfasis en el multijugador en línea durante el último año.

Dejando de lado Umbrella Corps (2016), Resident Evil Resistance (2020) —un bono para todos los que se hicieron con el ‘remake’ Resident Evil 3— fue la primera apuesta por un multijugador en línea desde Outbreak. Sin embargo, este título bebía más de multijugadores asimétricos como Dead by Daylight (2016) y Friday the 13th: The Game (2017). El producto resultante fue una experiencia entretenida, pero con fallas. Si bien Capcom actualizó el título con nuevos personajes y trajes, nunca solucionó los verdaderos problemas que lo aquejan. Esto ha provocado que el juego tenga una base de jugadores diminuta.

Menos de un año después, Capcom anunció un nuevo proyecto multijugador. A través del Resident Evil Showcase, la compañía dio a conocer Resident Evil Re:Verse. Al igual que Resistance, este título será un bono para todos aquellos que se hagan con Resident Evil Village. No obstante, Re:Verse se diferenciará de su predecesor. Esto se debe a que funcionará como un ‘Battle Royal’ protagonizado por los héroes y villanos de la franquicia.

El pasado fin de semana, Capcom celebró la primera beta cerrada de Resident Evil Re:Verse. Si bien no fue más que una pequeña muestra de lo que ofrecerá este título, hace evidentes las fortalezas de este multijugador en línea. Por supuesto, también hay falencias por corregir.

Como se mencionó, Resident Evil Re:Verse será un ‘Battle Royal’. Sin embargo, no será tan masivo como Fortnite o Apex Legends. Si bien la beta dejó ver que solo siete jugadores podrán participar en el modo Asesinato, existe la posibilidad que otras modalidades permitan más jugadores. A pesar de la pequeña cantidad de participantes, Resident Evil Re:Verse puede resultar bastante caótico. Esto no solo se debe al reducido tamaño de sus mapas —la beta cerrada solo permitió jugar en la estación de policía de Raccoon City—, sino a sus mecánicas.

Antes de comenzar una partida, los jugadores podían escoger entre seis humanos: Leon S. Kennedy, Ada Wong, Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine y Hunk. Cada uno de estos personajes cuenta con una serie de habilidades —tanto pasivas como activas— y dos armas predeterminadas. Aunque en un principio pueden parecer muy similares, cada uno se beneficiará de una estrategia de juego específica. Esto se extiende a estadísticas como salud y resistencia, la cual dicta el número de evasiones que puede realizar cada personaje. Si los jugadores no se acostumbran a esquivar, terminarán muertos en el suelo.

La beta cerrada de Resident Evil Re:Verse nos dejó ver que no será un ‘shooter’ del montón. Ojalá Capcom brinde apoyo a Re:Verse a través de balances, correcciones y personajes de Resident Evil Village.

Sin embargo, a diferencia de muchos ‘Battle Royal’, la muerte no es el final en Re:Verse.

A lo largo de las partidas, los jugadores no solo deberán preocuparse por sus oponentes. También serán incentivados a explorar el mapa en búsqueda de hierbas, armas, munición y viales víricos. Estos últimos no solo aumentarán el ataque de los humanos, sino que dictarán en qué arma biológica se convertirán tras su muerte. Transformados en zombis, todavía podrán acabar con otros jugadores y acumular rachas de muertes. Esta es la mecánica más distintiva de Resident Evil Re:Verse y lo que evita que sea un ‘shooter’ del montón.

De no poseer viales, los jugadores se transformarán en el zombi más débil: un gran holomorfo. Si tienen uno, podrán transformarse en Jack Baker o Hunter γ. En el caso de tener dos, podrán convertirse en Nemesis o Super Tyrant. Al igual que los humanos, estos personajes tienen sus propias habilidades y estadísticas. Sin embargo, no pueden curarse.

Tres Nemesis en una misma habitación es un de los ejemplos del caos que caracterizó a la beta cerrada de Resident Evil Re:Verse. Cabe recordar que Resident Evil Re:Verse será gratis para aquellos que compren Village.

Ahora, el sistema de puntos de Resident Evil Re:Verse no es tan simple como acumular rachas de muertes. En general, los jugadores son incentivados a acabar con el top 3. Esto no solo se debe a que acabarlos ofrece puntos extra, sino que permite sustraerles puntos. Este no es el único bono. Tras ser asesinados, el responsable será marcado. Si las víctimas logran vengarse, recibirán puntos extra. Este sistema incentiva caóticos encuentros entre todos los jugadores.

Todo lo mencionado hasta el momento pinta una imagen bastante atractiva de Resident Evil Re:Verse. Desafortunadamente, la beta del juego sufrió del mismo problema que sigue aquejando a Resistance. Aunque su ‘netcode’ resultó más funcional que el de su predecesor, la beta de Re:Verse se caracterizó por graves problemas de ‘lag’. Capcom no ha compartido información al respecto, pero parece que la beta de Re:Verse empleó una conexión ‘peer-to-peer’. Esto no solo causó que una mala conexión perjudicara a todos los involucrados, sino que partidas se terminaran automáticamente si uno de los jugadores se desconectaba. Ojalá Capcom pueda pulir más el ‘netcode’ u opten por la implementación de ‘rollback’.

Por último, pero no menos importante, esperamos que Capcom brinde apoyo constante a Re:Verse para que no sufra un destino similar al de Resistance. Esto no puede limitarse a trajes y personajes. Debe incluir correcciones y balances que mantengan fresco al título.

