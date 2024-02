Rumor indica que el ‘remake’ de Bloodborne llegará a PlayStation 6

Ya entramos al segundo mes del 2024 y era extraño que los rumores sobre un ‘remake’ o regreso de Bloodborne no hubieran empezado a salir a la luz. Pues bueno, la espera tampoco fue mucha. Ya que, hoy en los foros de Resetera el usuario Head on the Block ha revelado información que apunta al lanzamiento de un posible ‘remake’ de Bloodborne.

¿En qué plataforma saldrá el rumorado ‘remake’ de Bloodborne?

Según el usuario, conocido también por recientemente comentar sobre los rumores de las actualizaciones de los juegos Persona 2 y 4, comentó que el ‘remake’ de Bloodborne se encuentra en fase de planificación y está siendo desarrollado por Bluepoint Games. Este estudio es conocido por los ‘remakes’ de Uncharted, Shadow of the Colossus y Demon’s Souls. Sin embargo, el lanzamiento de este posible ‘remake’ de Bloodborne no estaría cerca. Ya que el ‘remake’ de Bloodborne sería parte de los juegos que harán parte del lanzamiento del PlayStation 6. Este, según rumores y documentos filtrados a Microsoft, podría estar cerca del año 2028. Por último, este mismo usuario menciona que una versión para PC de Bloodborne ha sido desarrollada, pero Sony ha decidido no lanzarla por el momento.

Bloodborne debutó el 24 de marzo del 2015 y en el último reporte de ventas que compartió PlayStation sobre el juego en 2023 se informó que título desarrollado por FromSoftware ha alcanzado la nada despreciable cantidad de 7.46 millones de copias vendidas a nivel global. Gracias a esto, Bloodborne es considerado como uno de los juegos exclusivos de PlayStation con mejores ventas de los últimos 10 años.

En nuestra reseña de Bloodborne dijimos que este es un juego que te desafiará en todo momento, jugará contigo y se burlará de ti. Es duro y crudo. Te recordará que es un desafío completo y te pondrá a alucinar cuando te des cuenta cómo has mejorado. Si tienes una PlayStation 4 y crees que puedes suportar la frustración en altos niveles, este podría ser el juego ideal para acompañar tu consola.

Vía: CB