Rumores indican cuál es estudio que desarrollará el nuevo FIFA

Hace dos años conocimos que Electronic Arts ya no poseía el derecho de usar la franquicia FIFA en sus juegos de fútbol. Así que el 2023 fue el año en el que debutó la franquicia EA Sports FC. Sin embargo, durante el año pasado no tuvimos noticias sobre el regreso de la marca FIFA a la industria de los videojuegos. Ahora, parece que la espera, por conocer noticias sobre un nuevo juego de FIFA está por terminar. Ya que, algunos rumores que sugieren cuál será el estudio que desarrollará el nuevo juego de FIFA han salido a la luz.

¿Cuál es el estudio qué desarrollará el nuevo juego de FIFA?

Desde su genesis en 1993, el juego oficial de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) fue desarrollado por Electronic Arts. Por este motivo, cualquier información que revelé el estudio qué está a cargo de desarrollar el nuevo juego de la franquicia FIFA es de importancia para una gran parte de ‘gamers’ en el mundo.

Los rumores indican que la desarrolladora 2K será el estudio a cargo del nuevo juego de FIFA. De ser cierto este rumor, 2K parece ser el candidato ideal, ya que tiene una amplia experiencia en juegos de deportes. Entre las franquicias de deportes que tiene a cargo 2K se encuentran NBA 2K, PGA Tour 2K y WWE 2K. El hecho de que 2K se haga con la licencia no garantiza el éxito, pero serviría para darle a los jugadores una segunda opción de calidad ahora que Konami no ha logrado posicionar eFootball entre los ‘gamers’ fanáticos del deporte rey. No obstante, no hay que olvidar que EA Sports FC tiene derechos de licencia exclusivos para competiciones y equipos importantes.

El usuario Kurakasis en X, antes Twitter, fue el encargado de comunicar este rumor.

Vía: Gamerant