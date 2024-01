Spec-Ops: The Line desaparece repentinamente de las tiendas digitales

En GamerFocus siempre hemos abogado por la preservación de videojuegos. Es por eso que siempre lamentamos tener que informar cuando un título es retirado de las tiendas. En esta ocasión se trata del juego de 2012 desarrollado por el estudio Yager Spec-Ops: The Line que desapareció de Steam el 30 de enero de 2024 y ya no se puede comprar. Aunque al momento de escribir esta nota sigue disponible en algunas tiendas digitales, ha ido desapareciendo de ellas y lo más probable es que pronto no se pueda adquirir legalmente en ninguna de ellas.

La publicación Game Developer se puso en contacto con 2K, la distribuidora del juego y confirmó que el juego está siendo removido permanentemente de las tiendas debido a la expiración de licencias de terceros. Los jugadores que ya hayan comprado el juego pueden conservarlo y volverlo a descargar en cualquier momento, pero ya no está más a la venta. La única forma legal de adquirirlo de ahora en adelante es encontrar una copia física para PC, Xbox 360 o PlayStation 3 en el mercado de segunda mano.

Esto es una tragedia que viene sucediendo desde hace varios años. Son incontables los juegos que ya no se pueden comprar legalmente de forma digital y lo peor es que muchos de ellos ni siquiera tuvieron lanzamientos físicos, haciendo virtualmente imposible conseguirlos legalmente. Que ya no podamos comprar Spec-Ops: The Line porque fue retirado de Steam y otras tiendas digitales es especialmente triste porque este es uno de los pocos juegos que se ha atrevido a criticar el belicismo del género al que pertenece.

En el corazón de la oscuridad

Spec-Ops: The Line se desarrolla en una Dubai que ha sido borrada del mapa por enormes tormentas de arena. Controlamos a un equipo de Fuerza Delta de Estados Unidos liderado por el Capitán Martin Walker para buscar sobrevivientes de un batallón americano que quedó atrapado en el lugar cuando ocurrió la tragedia.

Al comienzo, parece otro juego de acción bélica como todos. Tras ser atacados por lo que aparentemente es una fuerza insurgente, estamos seguros que es «otro Call of Duty«. Pero la trama se va por caminos muy diferentes. El viaje del Capitán Walker —inspirado en la película Apocalypse Now y en el libro El corazón de la oscuridad— no solo le permite ver los horrores de la guerra, sino que lo convierte en un participe directo de las aberraciones que tienen lugar durante un conflicto como este.

En un medio como los videojuegos, en el que la violencia y la guerra suelen ser glorificadas y presentadas como «algo divertido», Spec-Ops: The Line es una de las pocas obras que apunta el dedo a los mismos jugadores y los critica por tratar de disfrutar la representación de acciones que solo causan sufrimiento y miseria en el mundo real. Algunos críticos acusan a este juego de ser sermoneador y hay algo de razón en ello, pero hay que celebrar lo que intentó hacer incluso aunque no todos sus elementos encajen a la perfección.

Si a pesar de ya no encontrarlo en Steam u otras tiendas digitales tienen la posibilidad de jugar Spec-Ops: The Line, les recomendamos mucho que lo hagan. No es el mejor juego de acción de su generación, pero nos presenta ideas que no podemos ignorar y sobre las que vale la pena reflexionar.