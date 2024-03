Sand Land: Keishu Minami cuenta detalles del juego antes del lanzamiento

Desde inicios del 2024 sabemos que el 25 de abril el videojuego que adapta el ‘manga’ Sand Land de Akira Toriyama estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC (Steam). Recientemente, Bandai Namco compartió una demostración del juego de Sand Land en las diferentes tiendas en línea de las plataformas en las que estará disponible el juego. Ahora, GamerFocus ha tenido la posibilidad de hacer unas preguntas a Keishu Minami, productor del videojuego Sand Land para Bandai Namco y esta son sus respuestas.

¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de balancear las mecánicas de combate con vehículos?

«En combate, Belcebú es principalmente adecuado para luchar contra enemigos individuales o pequeños grupos. Mientras que los vehículos, son mejores para enfrentarse a muchos enemigos a la vez. En cuanto a los vehículos en concreto, cada uno tiene sus propias características. Estas se especializan en velocidad, combate etc.

Parte de la diversión del juego consiste en descubrir qué vehículos se adaptan mejor a tu estilo de juego personal. Enemigos a los que resulta abrumador derrotar con Belcebú pueden manejarse fácilmente con la gran potencia de fuego del carro de combate.

Fue difícil ajustar el equilibrio de daños entre Belcebú y los vehículos cuando se luchaba contra el mismo enemigo. Creo que pudimos crear un equilibrio de acción que permite a los usuarios experimentar tanto la euforia de arrasar hordas de enemigos con vehículos como la sensación íntima de conectar combos uno contra uno con Belcebú. Ya que, cuál utilices más depende de ti. Espero que puedan disfrutar de ambos tipos de acción en este mundo desértico.»

¿Qué tanta libertad creativa han tenido con respecto al material original. Esta Akira Toriyama involucrado en algunos de los procesos creativos del juego?

Akira Toriyama dibujó esta ilustración con los dos nuevos personajes que serán introducidos en el arco original del ‘anime’ que también adaptará el videojuego de Sand Land.

«Hemos estado trabajando con Toriyama-sensei como supervisor general a través del licenciador, incluyendo la narrativa de la historia y el diseño de los vehículos. Además, hemos recibido comentarios positivos del licenciador y de Toriyama-sensei en términos de creatividad, incluido el diseño. Hemos recibido comentarios de Toriyama-sensei después de que haya visto directamente el juego completo, que planeamos lanzar en el futuro».

¿Podremos esperar easter eggs o referencias a juegos u otras obras de Akira Toriyama en Sand Land?

Akira Toriyama predijo que en PlayStation 6 saldrá Dragon Quest XIII.

«No hay duda de que Sand Land y Dragon Ball tienen sus propias visiones del mundo independientes, pero como ambas son obras de Toriyama-sensei, las utilizamos como referencias en el desarrollo de nuestro juego. Por ejemplo, los diseños de los vehículos se basan en los llamados «Toriyama-mechs» que puede que hayas visto antes en alguna parte. También incorporamos otros elementos que recuerdan al estilo de Toriyama-sensei que se podrán ver en la hierba, los árboles y las superficies rocosas.»

¿Hay posibilidades de tener un doblaje para Sand Land al español de Latinoamérica?

La respuesta a la pregunta sobre la llegada de un posible doblaje al español de Latinoamérica para el videojuego Sand Land fue corta y bastante diplomática. Keishu Minami nos dijo que «el doblaje en el juego es en japonés e inglés, pero tenemos 12 idiomas subtitulados, incluido el español de Latinoamérica«. Es una pena que —a pesar del éxito e impacto que ha tenido la obra de Akira Toriyama en nuestra región— no podamos disfrutar de un juego con un doblaje a nuestro idioma. Sin embargo, la respuesta no acaba con nuestras esperanzas así que esperamos que en un futuro podamos no solo ver este tipo de juegos sino otros de la desarrolladora doblados a nuestro idioma nativo.