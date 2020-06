NIS América y el desarrollador YummyYummyTummy han anunciado Fallen Legion: Revenants durante la presentación por streaming de New Game+ Expo. Revenants es una secuela de la franquicia que comenzó con Sins of an Empire y continuó con el capítulo Flames of Rebellion.

En un mundo cubierto por miasma, un castillo flotante es el último refugio de la humanidad. La tierra está plagada de bestias transformadas por la plaga, mientras que el Castillo Welkin permanece aislado de los horrores de la superficie. Lucien, un carismático político protegido por los muros del castillo, descubre un libro antiguo en cual se entera de las Exemplars, armas que pueden convertirse en soldados con pensamiento propio. Lucien unirá fuerzas con Rowena, una resucitada que busca la forma de volver completamente a la vida para criar a su hijo, para derrocar al tirano que controla Welkin.

En Fallen Legion: Revenants, los eventos pueden ser influenciados por medio de diálogos y las decisiones pueden determinar quien vive y quien muere. Como Rowena, el jugador podrá controlar legiones de Exemplars en batallas de tiempo real, mientras que Lucien puede crear pociones con recetas alquímicas y usar movimientos silenciosos para explorar el castillo.

Fallen Legion: Revenants saldrá en el 2021 para PlayStation 4 y Nintendo Switch, las preordenes para una edición limitada ya están disponibles.

Vía: Gematsu