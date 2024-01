Sega anuncia cuándo sale la banda sonora de Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth llega al mercado el 26 de enero del 2024. Sin embargo, los poseedores de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name han podido —luego de terminar el juego— acceder a una demostración especial de Infinite Wealth. Gracias a esa demostración, algunas canciones de la banda sonora del juego se han podido conocer. Ya que, se encuentran entre los datos de la demostración y los usuarios de PC han podido acceder a ellas. Ahora, Sega ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de la banda sonora de Like a Dragon: Infinite Wealth tanto en formato físico como digital.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de la banda sonora del juego Like a Dragon: Infinite Wealth?

La banda sonora del videojuego Like a Dragon: Infinite Wealth tendrá más de 130 temas. El álbum físico constará de seis CD y su precio será de ¥7.700 yenes, aproximadamente $210.000 pesos de Colombia. La banda sonora de Like a Dragon: Infinite Wealth contendrá un libro (Digibook) con notas de los miembros de la producción del juego y saldrá a la venta en Japón el 6 de marzo del 2024.

Mientras tanto, la banda sonora digital de Like a Dragon: Infinite Wealth estará disponible, junto al juego, el mismo día que Sega lance el juego para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One y PC vía Steam el viernes 26 de enero de 2024.

La historia de Like a Dragon: Infinite Wealth sigue a Ichiban Kasuga, el cual ha dejado atrás su pasado criminal y ahora es un «salaryman» en Tokio. Sin embargo, su pasado le alcanza lo persigue y pronto las noticias sobre su anterior «vida» son reveladas por una Vtuber conocida. Gracias a esto, Ichiban es despedido de su trabajo y se encuentra solo y sin dinero. Los antiguos camaradas de Ichiban de la yakuza le informan que su madre biológica, Akane, no estaba muerta y que ha sido vista en Hawai. Por esta razón, Kasuga toma un avión a Honolulu para por fin conocerla. No obstante, al llegar a su destino, es asaltado y despojado de todas sus pertenencias.

Vía: Siliconera